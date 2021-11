Quels sont les traitements qui conviennent en cas d’infertilité masculine ?

La fertilité masculine est déterminée par la qualité de spermatozoïde produite par l’homme et ses incapacités à engendrer. C’est une situation qui crée une amertume chez les personnes concernées. Cependant, cela ne se présente pas comme une fin en soi. Sachez qu’aujourd’hui, il est possible de traiter ce mal qui ronge plusieurs couples. Voici quelques traitements qui conviennent en cas d’infertilité masculine.

La chirurgie des voies génitales

Il est habituellement utilisé pour restaurer la perméabilité des voies génitales. Cette décision est particulièrement prise lorsque le patient à un problème de rétrécissement restreint du canal déférent. Cette décision peut être également prise lorsque le patient souffre d’une varicocèle testiculaire importante.

C’est un mal qui affecte les veines entourant les testicules. Ainsi, cela agit directement sur la formation des spermatozoïdes. Cependant, vérifiez toujours les autres alternatives avant de passer à la chirurgie. Faites recours à elle si et seulement si c’est la seule solution.

Les différentes aides à la procréation

Les causes d’infertilité sont énormes et la solution qui marche le mieux dans plusieurs cas est l’aide à la procréation médicalement assistée. C’est un ensemble de techniques qui permet de traiter convenablement l’infertilité aussi bien chez la femme que chez l’homme.

En fonction du problème, un uroandrologue, un type de médecin spécialisé dans les problèmes de fertilité peut vous recommander une insémination artificielle. C’est-à-dire introduire des spermatozoïdes préparés au préalable dans l’utérus le jour de l’ovulation. On peut également appliquer une fécondation in vitro (FIV) combinée à la fécondation assistée par micro-injection intracytoplasmique (ICSI) qui est l’IMSI.

L’IMSI est une technique très sensible qui consiste à choisir le spermatozoïde à l’aide d’un microscope d’une puissance de 5000 à 10 000 fois. Cela offre la possibilité d’évaluer pleinement la morphologie du spermatozoïde et de choisir celui à micro-injecter. C’est une technique particulièrement mise en œuvre lorsqu’on observe des cas stricts d’anomalies d’ordre morphologiques des spermatozoïdes. Dans certains cas d’échec d’implantation, on peut également utiliser cette technique.

On parle d’infertilité lorsqu’un couple éprouve des difficultés à concevoir. Grâce aux différentes avancées dans le domaine médical, plusieurs traitements existent, ils ont prouvé leurs efficacités. Le seul souci c’est qu’ils peuvent prendre du temps. Vous devez donc être patient. L’infertilité n’est pas la stérilité qui se définit comme l’incapacité totale à procréer de façon naturelle.

Le traitement avec les médicaments

Il existe plusieurs types de traitement par médicament en cas d’infertilité masculine. L’utilisation d’un produit ou un autre dépend des causes d’infertilité :

Lorsque vos testicules ne fonctionnent pas comme il le devrait, on peut vous appliquer un traitement hormonal. Ou il peut être utilisé pour améliorer la qualité du sperme en cas d’insémination artificielle ;

Lorsqu’il s’agit d’une infection de la prostate connue sous le nom de prostatite ou de maladie sexuellement transmissible, ce sont les antibiotiques qui vous sont prescrits ;

Enfin, les corticoïdes sont utilisés pour traiter des cas d’infertilité engendrés par une cause immunologique.

Ces médicaments ont prouvé leurs efficacités, mais doivent être prescrits par un médecin qui connaît parfaitement ce domaine.