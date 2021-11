Santé : Le café aurait des effets inattendus sur la santé, des études montrent une diminution de la taille du cerveau chez les gros consommateurs du café !

La présence du café dans notre alimentation n’est plus à démontrer. Il est aujourd’hui considéré comme une boisson la plus consommée dans certaines régions comme la France. Ses vertus sont multiples pour la santé. Ce que les consommateurs ne savent pas encore, c’est son impact négatif sur le cerveau. Une étude avertit les gros consommateurs sur les conséquences.

Le café réduit-il la taille du cerveau ?

La réponse est affirmative selon une récente étude. Le cerveau diminue en taille et occasionne une démence chez les personnes qui le consomme sans modération. C’est la revue Nutritional Neuroscience qui révèle les conclusions de l’étude. Avec plus de neuf milliards de kilogrammes de sa consommation chaque année dans le monde, il faut une modération. Ce n’est pas une boisson qu’il faut consommer comme de l’eau. Les risques de dommage pour la santé sont énormes.

Les recherches de Kitty Pham

C’est une étude qui s’est déroulée avec une équipe de scientifiques. L’objectif était d’évaluer sur le cerveau des consommateurs l’effet du café. 17 702 personnes ont participé à l’expérience. L’âge des participants est compris entre 37 et 73 ans.

A des fréquences et quantités variées, les chercheurs ont constaté que le café a impacté plus le cerveau des gros consommateurs. Les personnes qui allaient jusqu’à plus de 6 tasses dans une journée présentaient un risque de démence. On estime à environ près de 53% la croissance du risque de démence chez ces personnes contrairement aux personnes qui en consomment moins.

Les nuances de l’étude

Les chercheurs pensent qu’il n’y a absolument rien à reprocher au café. Le problème se situe au niveau de la quantité consommée comme dans le cas de tout aliment. La belle preuve est qu’il n’a été établi aucune relation entre les risques d’AVC et la consommation du café. Le cerveau est la partie touchée. Une réduction de sa taille est défavorable au consommateur. Il existe plusieurs études qui démontrent les avantages du café pour la santé. Il faut penser à éviter l’excès si l’on veut jouir de ces avantages.

Comment fonctionne le café ?

Cette boisson est connue pour son effet stimulateur. Grâce à la caféine, la matière grise du cerveau subit probablement une modification temporaire. Selon le docteur Carolin, il ne faut pas forcément attendre le trouble de sommeil avant de constater la modification de la matière grise. L’étude qui a connu la participation du professeur Cajochen a visé la matière d’une vingtaine de jeunes consommateurs de café. Avec des scintigraphies cérébrales, les scientifiques ont évalué régulièrement la matière grise des jeunes sous caféine.

Diminution de la matière grise sans trouble de sommeil

La qualité du sommeil n’a pas varié chez les jeunes. C’est pareil avec ou sans caféine. Ce n’est pas le cas avec la matière grise au bout d’une dizaine de jours. Sa taille était plus grande que ce qui reste après la consommation continue de caféine. Plusieurs études de confirmation sont nécessaires pour identifier avec précision l’effet de cette boisson populaire sur le cerveau des consommateurs. En attendant, vous pouvez la consommer avec modération.