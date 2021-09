Santé mentale : quel est le prix d’une consultation chez le psychiatre ?

La santé mentale qu’on a parfois tendance à négliger est aussi importante que la santé physique. Veiller à votre bien-être sur le plan mental est encore plus important, surtout en cette période où la pandémie de la Covid-19 a complètement changé nos vies. Pour lutter contre les crises d’angoisses et dépressions, le recours à un spécialiste s’avère important. Combien peut donc coûter une consultation chez un psychiatre ?

Le coût moyen d’une consultation chez un psychiatre

Consulter un psychiatre est un sujet assez sensible en société, même si les appréhensions commencent à évoluer. En cas de chagrin, problème familial, baisse de moral ou de dépression, consulter un psychiatre ou un psychologue est souvent salvateur. Cela évite que la situation ne dégénère en restant seule avec son mal-être.

En France, les psychiatres sont catégorisés en secteur 1 et secteur 2. Les coûts diffèrent donc d’une catégorie à l’autre, et également si vous avez un médecin traitant ou non. Lorsque vous consultez un psy de secteur 1 en le déclarant votre médecin traitant, le prix est de 46,7 euros. Le prix d’une consultation chez un psy de secteur 2, en le déclarant votre médecin traitant, varie entre chaque médecin, car les honoraires sont libres dans cette catégorie.

Dans le cas où vous consultez un psychiatre sans déclaration de médecin traitant, les coûts augmentent. Pour le psy de secteur 1, le prix sera de 55 euros maximum ; quant à celui du secteur 2, les honoraires restent toujours libres.

Les tarifs ci-dessus correspondent aux tarifs fixés par l’Assurance Maladie.

Possibilité de remboursement des frais de consultation

Tout d’abord, le psychiatre conventionné de secteur 1 est un médecin ayant signé une convention avec l’Assurance Maladie afin que ses tarifs ne dépassent pas ceux établis par l’Assurance pour sa base de remboursement. Le psychiatre conventionné de secteur 2 a également même s’il a signé une convention, peut pratiquer des dépassements d’honoraires.

Sur mention du médecin traitant, en secteur 1, le tarif étant de 46,7 euros, la sécurité sociale prend donc en charge 31,69 euros soit 70% de prise en charge. En secteur 2, malgré les variations de tarif, la base de remboursement fixée par la sécurité sociale est de 39 euros. La sécurité sociale prend donc en charge 70% soit 26,30 euros.

Hors mention du médecin traitant, en secteur 1, sur une consultation de 55 euros, la sécurité sociale ne rembourse que 30% sur une base de remboursement de 41,7 euros ; soit au final 11,5 euros. En secteur 2, sur une base de remboursement de 39 euros, la sécurité sociale ne prend en charge que 30% soit 10,7 euros.

Pourquoi consulter un psychiatre ?

La dépression, la démence, le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, la schizophrénie, l’autisme, les troubles bipolaires ou encore les troubles neurocognitifs sont entre autres des troubles entrant dans le champ de la psychiatrie. Pour se faire aider, il donc est impératif de consulter un spécialiste qui établira un diagnostic approprié. En fonction du diagnostic, il sera à même de traiter lui-même la maladie mentale ou coordonner le traitement avec un autre spécialiste.