Santé, que faut-il faire pour vite arrêter un nez qui saigne ?

Un saignement de nez, vous pouvez ne jamais être victime, mais cela peut arriver à tout moment. C’est d’ailleurs fréquent chez certaines personnes que vous pouvez aider aussi avec des astuces. Les scientifiques parlent d’épistaxis. Cette hémorragie peut devenir dangereuse si elle n’est pas vite stoppée. Ses causes aussi nombreuses qu’elles soient, ne peuvent être rapidement détectées.

Penchez vers l’avant

Dans le cas contraire où vous penchez la tête vers l’arrière, le sang risque de retourner à d’autres endroits. Par exemple dans la gorge et provoquer un vomissement. Ne penchez donc jamais la tête vers l’arrière. Cela est trop risqué. Il faut dans cette position vous moucher le nez tout doucement en respirant par la bouche. Il faut ainsi évacuer d’éventuelles formations de caillots dans les narines. Dans la même position vers l’avant, vous pouvez appuyer légèrement l’os du nez. La coagulation du sang dure généralement 7 minutes. Gardez alors votre position pendant 10 minutes. Si le sang continue, ne changez pas de position.

La glace

L’objectif avec la glace est de faire une constriction du vaisseau sanguin. La glace aide à le faire très rapidement. Posez ainsi le morceau de glace au-dessus du nez, un peu vers le centre de votre visage. Le saignement s’arrête normalement.

L’huile essentielle

Il faut utiliser celle de ciste ladanifère qui a des propriétés efficaces. Ses cétones mono-terpéniques sont des antihémorragiques. Il faut verser deux à trois gouttes de cette huile dans un mouchoir ou un coton bien propre. Roulez d’avance votre mouchoir ou coton en forme de mèche pour pouvoir l’introduire dans les narines. Une fois dans la narine, il faut la comprimer quelques minutes. Environ deux à trois minutes suffisent. Le retrait du coton ou du mouchoir se fait avec douceur pour ne pas ramener avec lui les croûtes.

Le citron

C’ était déjà un désinfectant efficace. Seulement qu’il est piquant. Le processus est pareil avec l’huile essentielle. Il faut recueillir un peu de jus de citron dans un coton propre. Il faut introduire doucement le coton dans les narines quelques minutes et le retirer après. Pendant que le coton imbibé de liquide est dans la narine, il faut respirer par la bouche. Si vous laissez le liquide aller dans le cerveau, cela peut créer un autre problème.

Le lierre

Il se distingue de celui grimpant. Il s’agit ici du lierre terrestre qu’il faut réduire avec votre extracteur de jus ou votre centrifugeuse. Utilisez ensuite un cordon pour recueillir le jus. Introduisez maintenant le coton imbibé dans la narine et laissez quelques minutes avant de le retirer.

Qu’est ce qui peut provoquer un saignement de nez ?

Il existe plusieurs causes. C’est pourquoi il faut aller en consultation lorsque cela se répète. Entre autres on peut citer : une infection, une inflammation, l’hypertension artérielle, un air trop sec, les anticoagulants, un traumatisme, un rhume… Avec toutes ces causes, il est difficile de reconnaître avec précision la cause de votre saignement. Lorsque vous arrivez à arrêter le saignement avec les astuces, il faut aller en consultation pour chercher la cause. C’est une mesure préventive.