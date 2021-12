Savez-vous que le surpoids est l’une des causes du cancer de la prostate ?

Il est courant que le cancer de la prostate ne présente aucun signe, surtout à ses premiers stades de croissance. C’est le cancer le plus diagnostiqué chez les hommes. Saviez-vous que le surpoids augmente les risques de développer un cancer de la prostate ?

Le surpoids, une des principales causes du cancer de la prostate

Il est connu que les hommes ayant un IMC (c’est-à-dire un indice de masse corporelle) moyennement élevé et un tour de taille dépassant 94 cm ont un risque plus élevé de cancer de la prostate invasif et de décès dû à la maladie. C’est en effet ce qu’a révélé une recherche scientifique présentée en Suède, lors du dernier Sommet européen sur l’obésité à Göteborg. Cette recherche réalisée par l’Université d’Oxford s’est intéressée à 140 000 individus de huit pays européens avec un âge moyen de 52 ans. Les scientifiques ont fait une analyse de la corrélation entre l’obésité chez les personnes âgées de 50 ans et le risque de cancer de la prostate. 7 000 cas ont été diagnostiqués quelques années plus tard, et 934 d’entre eux sont décédés.

Généralement, le cancer de la prostate est plus courant chez l’homme. Chaque année, près de 47 000 personnes au Royaume-Uni sont diagnostiquées de cette maladie et plus de 10 000 personnes en décèdent. Contrairement à d’autres facteurs de risque bien connus, le surpoids est l’un des facteurs que les hommes peuvent contrôler pour réussir à prévenir la maladie. De manière générale, le National Health Service du Royaume-Uni a rappelé qu’un tour de taille des hommes de plus de 94 cm et un tour de taille des femmes de plus de 80 cm peuvent être à l’origine de problèmes de santé, et qu’il est important d’avoir un mode de vie très sain.

Le surpoids peut entraîner le développement d’au moins 7 cancers

Ces dernières années, l’une des percées les plus importantes en oncologie a été la découverte d’un lien étroit entre le risque de cancers multiples et le surpoids. Soulignons au passage que lorsque l’indice de masse corporelle (IMC) d’une personne est égal ou supérieur à 30, elle est considérée comme obèse.

Par ailleurs, on parle de surpoids lorsque l’IMC est compris entre 25 et 30 kg/m2. Plusieurs recherches ont incontestablement montré qu’un excès de graisse corporelle est associé à un risque significativement accru d’être touché par au moins 7 différents cancers : cancer de l’œsophage, cancer du pancréas, cancer du côlon, cancer du sein, cancer de l’endomètre, cancer du rein et le cancer de la vésicule biliaire.

Le surpoids et l’obésité réduisent significativement toutes chances de survie

En plus de multiplier les risques de souffrir de divers cancers, certaines observations montrent que le surpoids réduirait également les chances de survie pour certains cancers, particulièrement le cancer de la prostate. Dans une étude portant sur 2 546 individus ayant reçu un diagnostic de cancer de la prostate, les scientifiques ont découvert que les personnes en surpoids (IMC entre 25 et 29) sont plus susceptibles de mourir que les hommes minces (IMC inférieur à 25).