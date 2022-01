Il arrive souvent qu’on ait mal au dos et aux cervicales pour différentes causes. Les raisons qui conduisent à ce genre de situation sont bien diverses : parfois, les douleurs sont intenses, parfois moins, mais ce qui est sûr, c’est que vous devez régler ce problème dans de brefs délais pour qu’il ne s’aggrave pas. Quelles sont les différentes causes des douleurs dorsales ? Comment les traiter rapidement et de manière naturelle ? Retrouvez toutes les informations nécessaires ci-dessous.

Comment détecter et soulager les douleurs du dos naturellement ?

Si vous désirez savoir quel type de maux dorsaux vous avez, vous devez avoir connaissance des différentes zones et muscles du dos. Il faut noter que le dos est divisé en trois zones principales. La première est dite « zone cervicale« , elle se constitue de 7 vertèbres, des ligaments et différents muscles qui y sont liés. La « zone dorsale« , ou comme on l’appelle « thoracique », se compose de 12 vertèbres thoraciques, 24 côtes (celles-ci sont placées en douzaine de chaque côté) et des muscles et des ligaments qui s’y rattachent. En dernier lieu, on trouve la « zone lombaire » qui est constituée de 5 vertèbres lombaires, des ligaments et des muscles pour le rattachement. Bien que notre corps soit formé de manière à faciliter la fonction de tous les organes, les zones du dos assurent deux fonctionnalités principales :

La fonction de soutien et de protection ;

La fonction de mobilité de la colonne ;

La fonction de la posture.

Connaître les causes pour soulager naturellement des douleurs de dos

Il se peut, dans certains cas, que les douleurs dorsales soient dues à une pathologie sous-jacente, une situation qui nécessite que vous voyiez un médecin dans les plus brefs délais. Les pathologies que les douleurs de dos peuvent indiquer sont bien multiples et de plus en plus diverses. Il faut donc être conscient et savoir différencier les signes afin de savoir si c’est grave ou pas. Parmi les signes qui indiquent la présence d’une pathologie sous-jacente, il y a :

La douleur constante qui ne s’améliore pas en se reposant ;

La douleur due à un traumatisme ;

La fièvre qui persiste ;

La douleur qui arrive suite à la prise chronique de cortisone ;

La douleur inhabituelle ou celle causée par un antécédent de cancer ;

La perte de poids inexpliquée ;

La douleur qui engendre des troubles comme la paralysie.

Comment peut-on soulager les douleurs du dos naturellement ?

Il existe plusieurs moyens naturels pour soulager les douleurs du dos. En revanche, si les douleurs et les symptômes indésirables persistent, il devient nécessaire de voir un médecin spécialiste. Sans plus tarder, voici une sélection d’astuces qui pourra vous aider à soulager les maux du dos :

Appliquer un objet chaud

Vous pouvez, par exemple, vous servir d’une bouillotte ou d’une couverture chauffante et l’appliquer sur la zone douloureuse.

Faire un massage

Vous pouvez aussi effectuer des mouvements de friction lents : appuyez légèrement en vous concentrant sur les différents muscles liés aux vertèbres.

Bouger sur un ballon

Le gros ballon peut être acheté dans des différents magasins de sport, il vous permet de soulager vos douleurs dorsales en imprimant un mouvement de rotation léger au sol. Il faut rester assis, éviter toute sorte de mobilisation et essayer d’effectuer moins d’activités fatigantes.

L’utilisation de l’harpagophytum

L’harpagophytum est une plante qui permet de diminuer les douleurs de manière assez particulière. Elle est dotée de vertus anti-inflammatoires très puissantes, et son efficacité a été prouvée par L’OMS. Remarque : il est possible de trouver du gel ou des ampoules d’harpagophytum en pharmacie.