Les reins ont un rôle fondamental à jouer dans le bon fonctionnement de notre organisme, il s’agit des organes responsables de la filtration et de l’élimination des déchets tout en régulant la pression artérielle du corps. Si vous commencez à ressentir des douleurs aux reins, il y a quelques astuces pour tenter de soulager ces douleurs naturellement. Bien entendu, cela ne vous empêche pas de consulter un médecin. Dans cet article, nous verrons les différentes astuces naturelles pour réduire la douleur aux reins et les potentielles causes de celle-ci.

Comprendre les potentielles causes afin de naturellement soulager une douleur au rein

Pour reconnaître une douleur au rein, il faut prendre conscience que celle-ci est ressentie plus exactement au niveau du bassin, ce qui souvent est pris pour une douleur de dos que l’on tentera de soulager à tort avec des remèdes pour le dos. Par conséquent, bien identifier l’origine de la douleur est important pour utiliser les bonnes astuces pour la soulager. En général, ce type de douleur est accompagné d’autres symptômes comme la fatigue, des problèmes pour uriner, de la fièvre ou encore des nausées et des troubles de l’appétit. Parmi les différentes causes qui peuvent expliquer une douleur au rein, il y a :

Une colique néphrétique ;

Une lombalgie ;

Une cystite ;

Une insuffisance rénale.

L’idéal est encore de prévenir ces symptômes en prenant soin de bien s’hydrater, soit au moins 1.5 l d’eau par jour, faire de l’exercice régulièrement et manger équilibré en privilégiant la consommation de fruits et de légumes.

Pourquoi tenter de soulager une douleur au rein naturellement ?

La société actuelle a tendance à se hâter sur la prise de médicaments qui, sur le long terme, ne sont pas forcément bénéfiques pour notre organisme. Une douleur au rein est certes difficile à gérer, car elle est généralement aigue et vous prend par surprise, mais lorsqu’elle est supportable, pourquoi ne pas d’abord essayer une solution alternative avec des herbes ou des pansements naturels ? Cela dans le cas où tout risque sur la santé est exclu. Si, par ailleurs, la douleur persiste malgré les remèdes naturels, il faudra alors penser à prendre rendez-vous rapidement chez votre médecin traitant. Si la douleur s’aggrave et qu’elle s’accompagne de fièvre, mieux vaut se rendre aux urgences.

Quels sont les remèdes maison pour soulager une douleur au rein naturellement ?

Pour soulager la douleur au niveau des reins, il est important de réduire l’inflammation. Pour cela, il existe de nombreuses recettes et astuces maison qui vont permettre de réduire la douleur, voire de l’inhiber. En premier lieu, voici une recette à base d’ortie qui est connue pour ses nombreuses vertus anti-inflammatoires : il suffit d’infuser des orties et d’en boire deux fois par jour pour aider à éliminer les toxines dans le corps et purifier les reins. Ensuite, il y a le jus de myrtille, un détoxifiant naturel qui va permettre de traiter une éventuelle infection. De préférence, il faut consommer ce jus tous les jours. Une autre infusion qui vous fera du bien est celle au gingembre qui agit comme un anti-inflammatoire, ce qui peut soigner votre inflammation. Une autre astuce pour les inflammations est l’ingestion d’aliments qui contiennent de la quercétine et qu’on retrouve dans beaucoup de fruits et de légumes comme les cerises, les poires, les choux de Bruxelles, l’ail ou les épinards. Si vos douleurs sont causées par des calculs rénaux, il y a des aliments qu’il faut favoriser dans votre alimentation pour assainir votre organisme et lui donner un coup de pouce pour éliminer ces calculs naturellement. Parmi ces aliments, il y a :