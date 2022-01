Une gencive douloureuse et gonflée, des saignements et des rougeurs lors des brossages de dents, si vous souffrez de ces symptômes, vous avez peut-être une gingivite. Cette inflammation qui touche nos gencives est généralement liée à l’hygiène buccale, mais quand elle nous prend, on a du mal à s’en débarrasser. Alors, comment peut-on soulager la douleur de la gencive ? Nous avons la réponse pour vous dans cet article, où nous avons sélectionné les meilleurs remèdes naturels pour soulager un mal de gencive.

Soulager les douleurs de gencive naturellement : le remède des huiles essentielles

Les huiles essentielles sont de plus en plus utilisées dans la médecine alternative pour leurs nombreuses propriétés thérapeutiques. Antiseptiques et anti-inflammatoires, les huiles sont le remède idéal pour traiter et soulager les douleurs. Si vous souffrez de douleur au niveau de la gencive, vous pouvez également faire appel aux vertus miraculeuses de deux huiles essentielles, à savoir.

L’huile essentielle de giroflier

C’est une huile qui a des propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques, idéale pour soulager une gencive irritée. Pour profiter de ses vertus, imbiber un coton-tige avec l’huile essentielle et appliquez directement sur toute la gencive ou uniquement les parties concernées. Il est vivement recommandé d’utiliser l’huile de giroflier plusieurs fois par jour pour optimiser vos résultats. Notez que le girofle est aussi un bon allié pour combattre la mauvaise haleine, de quoi traiter d’une pierre deux coups !

L’huile essentielle de camomille romaine

La camomille est connue pour son effet apaisant, mais c’est aussi une plante cicatrisante. Son huile essentielle va donc vous permettre de soulager la douleur, mais aussi de cicatriser vos gencives en cas de lésion. Pensez alors à faire des bains de bouche en diluant quelques gouttes d’huile essentielle de camomille dans du miel.

Faire un bain de bouche pour soulager les douleurs de gencive naturellement

Les bains de bouche sont vivement conseillés par les dentistes, afin d’éviter des problèmes dentaires et de gencive. Ceci dit, si vous souffrez déjà d’une gingivite, vous pouvez également faire des bains de bouche pour soulager vos douleurs. Il y a en effet quelques recettes de grand-mère que vous pourrez essayer pour vous débarrasser du mal de gencive.

Bain de bouche à base de grenade

La grenade a de nombreuses propriétés thérapeutiques et est conseillée pour soulager les douleurs liées à l’estomac. Elle est également utile pour soigner un mal de gencive et vous pouvez confectionner votre propre bain de bouche à base de grenade que vous allez utiliser 3 fois par jour. Pour la préparation, il vous faut :

Une poignée d’écorces de grenade ;

1 litre d’eau ;

Une casserole et un filtre pour l’opération.

Laissez bouillir la grenade avec l’eau pendant une durée de 5 à 10 minutes, puis filtrez le mélange et conservez-le pour l’utilisation.

Bain de bouche à base d’eau oxygénée

Une autre astuce de grand-mère qui peut faire un tout petit peu mal. Vous allez utiliser l’eau oxygénée en guise de bain de bouche pour soulager votre gingivite. Mais avant cela, veillez à diluer l’eau oxygénée pour ne pas endommager votre gencive. Si vous ne disposez pas d’eau oxygénée, vous pouvez la remplacer par un mélange de bicarbonate et d’eau. Notez que ces bains de bouche ne sont pas à usage fréquent. Essayez donc d’espacer l’utilisation de plusieurs jours.

Faire des massages pour soulager les douleurs de gencive naturellement

Les massages sont efficaces pour soulager les douleurs musculaires, mais pas que ça. Vous pouvez aussi masser votre gencive pour soulager vos douleurs liées à une inflammation. Utilisez donc de l’huile d’olive qui va raffermir vos gencives et blanchir vos dents par la même occasion. Faites donc des massages réguliers pour avoir de meilleurs résultats.