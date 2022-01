Lorsque vous souffrez de douleurs intestinales, qu’elles soient marquées par des épisodes fréquents de diarrhée, de constipation ou d’autres symptômes de coliques, vous pourriez être prêt à essayer n’importe quoi pour vous soulager. Les médicaments sur ordonnance peuvent entraîner des effets secondaires indésirables et ne sont pas toujours aussi efficaces que ce qui est annoncé. Si vous craignez d’emprunter cette voie pour lutter contre vos maux, les remèdes naturels peuvent être utiles. En fait, ils peuvent être tout ce dont vous avez besoin pour soulager vos symptômes sur le long terme.

Diminuer les FODMAP pour soulager les douleurs intestinales naturellement

FODMAP est un accronyme qui désigne les aliments fermentescibles qui comprennent les glucides à chaîne courte : les monosaccharides, les disaccharides et les alcools associés. Adopter un régime pauvre en FODMAP permet de soulager les douleurs intestinales, ceci en éliminant les aliments contenant les composés de FODMAP qui sont mal absorbés dans l’intestin. Les aliments qui contiennent des FODMAP comprennent :

Les produits laitiers ;

Les légumes : l’oignon, l’ail, le chou et les champignons ;

Les édulcorants : le miel, le sorbitol et le sirop de maïs ;

Le blé : pains, céréales, pâtes et craquelins ;

Certains fruits : pêches, pommes, poires, abricots, cerises et mûres.

Le régime est divisé en deux phases. Premièrement, les aliments riches en FODMAP sont éliminés pendant deux semaines. Ensuite, les aliments sont lentement réintroduits, un par un. Si vous ressentez une réaction lorsque tel ou tel aliment est réintroduit, vous devez l’éviter. Vous pouvez consulter un diététicien lors de l’adoption du régime pauvre en FODMAP, cela garantira que vous pouvez recevoir une nutrition complète même si vous éliminez de nombreux aliments.

Soulager les douleurs intestinales naturellement avec de la menthe poivrée

En plus d’adoucir l’haleine, le menthol contenu dans la menthe peut aider à prévenir les vomissements et la diarrhée et à réduire les spasmes musculaires dans les intestins. La menthe poivrée contient le menthol qui permet de relaxer les muscles lisses intestinaux, et par conséquent, apaiser la douleur. Le menthol provient des feuilles de menthe, crues ou cuites, elles conviennent toutes deux à la consommation. Vous pouvez les faire bouillir avec de la cardamome pour faire un thé. Il est également possible de réduire en poudre ou en jus les feuilles de menthe avant de les mélanger avec d’autres boissons, thés ou aliments.

S’entraîner pour soulager les douleurs intestinales naturellement

Pour de nombreuses personnes, l’exercice est un moyen confirmé pour soulager le stress, la dépression et l’anxiété, en particulier lorsqu’il est pratiqué de manière régulière. Tout ce qui soulage le stress peut aider à soulager l’inconfort intestinal en stimulant des contractions intestinales régulières. Si vous n’êtes pas habitué à faire de l’exercice, assurez-vous de commencer à le faire lentement et progressivement. Il est recommandé de faire de l’exercice 30 minutes par jour, cinq jours par semaine.

Soulager les douleurs intestinales naturellement en s’hydratant

Le corps a besoin d’eau pour digérer et absorber efficacement les nutriments contenus dans les aliments et les boissons. La déshydratation peut engendrer une difficulté pour la digestion de l’aliment, et par conséquent, la rend moins efficace, ce qui va accroître le risque de ressentir des douleurs intestinales. En général, il est recommandé de boire au moins 2 litres par jour. Pour la plupart des gens, la bonne dose à viser est d’environ 8 tasses d’eau ou plus par jour. Les enfants, par contre, ont besoin d’une quantité d’eau inférieure à celle des adultes. Environ 20 % de cette quantité d’eau proviendra de la nourriture (en l’occurrence, des fruits et des légumes), le reste provenant des boissons, c’est pourquoi les personnes qui souffrent de maux intestinaux doivent impérativement rester hydratées.