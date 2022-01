Vous souffrez de douleurs musculaires, et vous n’arrivez pas à les soulager ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas les seuls. Que ce soit après une séance de sport, ou après une journée fatigante, les douleurs musculaires nous attrapent tous d’un jour à l’autre, et sont toujours difficiles à vivre, et parfois même handicapantes. Si les médicaments ne sont pas efficaces, ou que vous ne voulez simplement pas en prendre régulièrement pour soulager vos douleurs, nous avons la solution pour vous. Voici nos meilleures idées de remèdes naturels, qui vous aideront à soulager vos douleurs musculaires.

Soulager les douleurs musculaires naturellement à l’aide de la chaleur

Que ce soit pour soulager des douleurs musculaires après un sport, ou les douleurs musculaires chroniques liées à la fatigue, la chaleur est un remède efficace et pratique.

Prendre un bain chaud

L’eau chaude est bien connue pour sa propriété relaxante. Elle aide effectivement à détendre les muscles et réduire de ce fait les douleurs musculaires. Prendre un bain chaud va stimuler :

La circulation sanguine ;

L’évacuation des acides : par la transpiration et la sueur.

Cela va donc considérablement diminuer toute douleur musculaire. Pensez alors à prendre des bains chauds de 30 minutes régulièrement, sauf si vous avez des problèmes cardiovasculaires ou si vous souffrez d’hypertension.

Les compresses chaudes

Les compresses chaudes ont le même effet que les bains chauds, sauf qu’elles sont plus ciblées. L’utilisation des compresses thermiques est donc plus pratique lorsqu’on veut soulager une zone précise. Il suffit de chauffer la compresse et de la poser sur le muscle douloureux, jusqu’à ce que la compresse refroidisse. Pensez à couvrir la compresse à l’aide d’un tissu pour que la chaleur dure plus longtemps. Il est vivement recommandé d’utiliser les compresses plusieurs fois par jour pour un résultat plus efficace.

Utiliser la plante de gaulthérie pour soulager les douleurs musculaires naturellement

Les vertus anti-inflammatoires et antispasmodiques de la gaulthérie font d’elle une plante idéale pour le traitement des douleurs musculaires et articulatoires. Elle permet de détruire les enzymes qui favorisent les inflammations, ce qui calle et soulage les crampes et autres douleurs musculaires. Pour bénéficier des propriétés de la gaulthérie, il est vivement recommandé d’utiliser l‘huile essentielle de la plante pour faire des massages. Son utilisation est recommandée à partir de l’âge de 6 ans, et pour les adultes souffrants de tendinite. Pour ce faire, il suffit de diluer l’équivalent d’une goutte d’huile de gaulthérie, avec 4 gouttes d’huile de votre choix. Appliquez ensuite le mélange sur le muscle douloureux, et massez délicatement. Répétez l’opération régulièrement, plusieurs fois par jour, jusqu’à ce que vos douleurs disparaissent.

Les infusions de plantes pour soulager les douleurs musculaires naturellement

Les tisanes et les infusions sont un remède anti-stress bien connu. La chaleur des infusions en parallèle à la propriété des plantes choisies font des tisanes un remède naturel efficace contre beaucoup de problèmes. Vous pouvez également compter sur les infusions pour vous débarrasser de vos douleurs musculaires. Il suffit de choisir les bonnes plantes qui ont des propriétés antidouleur. Favorisez alors :

La valériane ;

Le romarin ;

L’écorce de saule ;

Le gingembre frais ;

Le thé vert.

Il suffit d’infuser les feuilles dans de l’eau bouillante pendant 5 minutes maximum. Ne laissez jamais votre tisane bouillir avec l’eau, car cela peut diminuer ses propriétés thérapeutiques, et diminuer ses bienfaits. Pour avoir de meilleurs résultats, vous pouvez prendre 4 à 5 infusions par jour, sauf dans le cas du thé vert qui contient de la caféine. Il est donc déconseillé de prendre du thé plus de deux fois par jour, car il peut troubler votre sommeil.