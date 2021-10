Symptômes de la cvid-19 : les orteils bleus sont effectivement un signe de l’infection à la COVID

On est encore loin de finir avec le covid-19. Cette pandémie qui a donné du fil à retordre aux chercheurs continue de faire parler d’elle. Une étude vient de confirmer l’une de ses manifestations longtemps soupçonnées chez les patients. Il s’agit d’un changement de couleur des orteils. Le bleu et parfois le violet.

Les orteils bleus sont une manifestation de covid-19

C’est ce qu’il faut retenir des recherches de l’hôpital Saint-Louis. Ce centre de soins de la capitale française s’est penché sur le rapport entre le changement de couleur des orteils des patients et la maladie. L’étude a conclu que c’est un signe de contamination chez certains patients. Pour eux, cela peut être la conséquence d’une réaction de l’organisme.

Cette étude vient confirmer ce que plusieurs chercheurs américains pensaient depuis l’apparition de la pandémie. Lorsqu’il fallait regrouper les symptômes du COVID, en collaboration avec les dermatologues, ces derniers avaient déjà signalé la couleur bleue des orteils.

Le déroulement de l’étude

L’observation de plusieurs patients s’est déroulée sur environ cinq mois l’année dernière. D’avril à août, les scientifiques ont enregistré dans 39 différents pays un millier de manifestations du COVID. Sur 1000 patients, on a constaté qu’au moins la moitié avait les orteils bleus et parfois violets. On avait envoyé en hospitalisation un grand nombre pour cette raison.

La curiosité des chercheurs de Saint-Louis résidait dans la ressemblance de ce symptôme, avec des engelures. 50 patients qui avaient le changement de couleur des orteils ont subi des examens de sang et ceux cutanés. Parallèlement, les mêmes examens ont été réalisés sur d’autres personnes soignées des engelures avant la COVID.

Les résultats de l’Étude

Dans les publications du British journal of dermatology, les conclusions disent qu’il y a deux parties du système immunitaire qui agissent. L’interféron d’une part et une attaque des cellules du patient de covid par des anticorps cytoplasmiques d’autre part. La dernière relève d’un dysfonctionnement du système immunitaire du patient.

Le changement de couleur des orteils n’est pas spécifique à une tranche d’âge de patients. Tous les âges sont concernés, mais surtout les enfants et adolescents. Selon le docteur Esther Freeman, le changement de couleur vient après un gonflement de la peau et des orteils. Après une rougeur de quelques jours, le bleu apparait et peut continuer au violet plus tard.

Est-ce que le changement de couleur des orteils est un signe spécifique du coivid-19 ?

Les scientifiques pensent que ce n’est pas possible de conclure qu’une personne est contaminée juste parce que ses orteils deviennent bleus. Pour les dermatologues, ce symptôme est commun à plusieurs autres maladies. Il y a même une étude récente d’origine suisse qui le prouve. Elle a été réalisée par des scientifiques d’un centre de soins universitaire : le CHUV.

Selon leur conclusion, ce symptôme chez les patients du covid-19 est avant tout le signe d’une forte défense de l’organisme contre le virus. C’est entre autres l’action d’un groupe de protéines antivirales. Selon le professeur Michel Gilbert, on peut activer ces protéines antivirales dans l’organisme pour combattre la covid-19.