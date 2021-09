Vaccin contre la Covid, quels sont les vaccins autorisés en Europe et quelle est leur efficacité ?

En Europe, pour contrer la covid, la Commission européenne a autorisé la mise sur le marché de quatre vaccins. Ces vaccins ont été sélectionnés grâce à leur efficacité et répondent aux normes exigées par le contrôle médical européen.

Cependant, chacun de ces vaccins à des caractères spécifiques par rapport au virus du covid. Quels sont donc ces différents vaccins autorisés sur le territoire européen et quelle est leur efficacité ?

Le vaccin Pfizer-BioNTech

Le vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech est le tout premier vaccin sur le marché européen. Il a obtenu une autorisation d’utilisation dès le 21 décembre 2020 dans 27 pays d’Europe. Fabriqué à base d’un ARNm viral, le vaccin de Pfizer consiste à inciter le système immunitaire à se défendre contre le virus Sars-CoV-2.

En outre, avec plus de 70 100 000 doses distribuées en France uniquement, ce vaccin est à 95 % efficace contre le virus du covid par rapport aux trois autres vaccins. Le vaccin Pfizer-BioNTech est recommandé en deux doses. Ces dernières sont séparées de 39 à 42 jours. C’est un vaccin conseillé aux jeunes de plus de 12 ans et aux femmes enceintes. Les formes graves induites par le covid sont aussi mieux traitées grâce au vaccin Pfizer-BioNTech.

Le vaccin Moderna

Le vaccin américain Moderna a été le second vaccin qui a reçu l’accord d’admission sur le marché européen le 06 janvier 2021. Ce vaccin est composé d’ADN ou ARNm viral, similaire au vaccin Pfizer. Au cours d’une injection du vaccin Moderna, la molécule d’ADN contenu dans le vaccin pénètre dans la cellule humaine. Ainsi, elle reproduit une protéine virale à partir du virus d’origine Sars-CoV-2.

La multiplication de cette protéine dans l’organisme amène le système immunitaire à s’éveiller et se défendre. Ceci prévient la contamination d’une personne non atteinte par la covid ou accélère la guérison d’un patient atteint du covid. Le vaccin Moderna s’exprime à 93 % d’efficacité contre le coronavirus. Son utilisation est la même que celle du vaccin Comirnaty.

Le vaccin Astrazeneca

Le vaccin Astrazeneca est le troisième vaccin proposé sur le marché européen au cours de la fin du mois de janvier 2021. En effet, le vaccin Astrazeneca comme tous les trois autres est un vaccin fabriqué à partir de protéines virales. Ce vaccin est composé d’une autre forme de virus contraire au vaccin Moderna, qui possède le variant principal du covid. Ce virus est issu de la famille des adénovirus.

En effet, le vaccin injecté dans l’organisme permet donc de produire la protéine du Sars-CoV-2. Le vaccin Astrazeneca est efficace contre le coronavirus de 60 à 70 %. Il est recommandé de prendre deux doses dans un intervalle de 9 à 12 semaines.

Le vaccin Janssen

Les vaccins Janssen et Astrazeneca ont le même mode d’action. Le vaccin Janssen s’est positionné à la quatrième place sur le marché européen. Cependant, ce vaccin a des particularités bien définies. Il est proposé uniquement aux personnes âgées de plus de 55 ans.

Ce vaccin est administré en une seule dose. Il possède aussi un taux d’efficacité non négligeable à hauteur de 67 %. Il est le seul vaccin aujourd’hui, qui régit toutes les réglementations médicales.