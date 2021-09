Vaccination contre le covid-19 : découvrez les vaccins qui sont obligatoires en France et leur efficacité !

L’extension de la campagne vaccinale aux adolescents dès ce début de rentrée pourrait bien être obligatoire pour les protéger et limiter la propagation du virus. Cette décision ajoutée l’instauration obligatoire du pass sanitaire dans le quotidien des français suscitent des polémiques.

Des vaccins censés obligatoires pour les enfants à ceux certifiés par le gouvernement français dans la lutte contre le covid-19, le point dans cet article

Les vaccins anti-covid19 autorisés en France

À l’édition de cette page, au total quatre (04) différents sont autorisés en France pour prévenir le coronavirus. Le premier vaccin autorisé en Europe (France) est le vaccin de Pfizer appelé aussi Commitary. Il est introduit le 21 décembre en France et utilise un principe à ARNm.

Il est efficace à 95% contre les formes symptomatiques du coronavirus après une seconde dose. Il permet aussi de réduire le nombre d’hospitalisations de 87%, le nombre de décès de 84% et préviens la maladie à94 % chez les personnes de troisième âge exposées aux formes sévères.

Le vaccin de Moderna, encore appelé mRNA-1273, vient en deuxième lieu est autorisé en Europe depuis le 6 janvier 2021. Il emploie également le principe de l’ARNm et est efficace à 94,1% après une seconde dose. Chez les plus de 65 ans, son efficacité s’élève à 84,6%.

En troisième lieu vient le vaccin d’Astra Zeneca (AZD1222) autorisé le 29 janvier 2021 en Europe, puis suspendu quelques mois après en France, du fait de l’apparition des cas de thrombose. Il est désormais réservé aux plus de 55 ans. Le Vaccin d’Astra Zeneca utilise le vecteur viral et efficace à 76% après deux doses (85% après deux doses pour les 65 ans et +).

Le dernier des vaccins disponibles auprès des médecins et pharmaciens en France est le Vaccin de Johnson et Johnson (Jassen), autorisé par l’agence européenne du médicament, le 11 mars 2021.

Son principe de fonctionnement inclut un adénovirus (vecteur viral) portant la protéine S du coronavirus pour protéger les vaccinés contre covid-19. Selon les communiqués du fabricant, il est efficace à 66% pour protéger contre les formes modérées du virus et à 85% contre ses aspects sévères.

Plus d’une dizaine de vaccins obligatoires

Les vaccins représentent toute sorte de substance inoculée ou injectée pour immuniser un individu contre une maladie particulière. À l’origine, c’est le virus d’une maladie éruptive qui était recueilli dans les petites tumeurs inflammatoires dans les pis (mamelles) des vaches.

Et lorsqu’il est inoculé à l’être humain, cela le préserve de la variole. Dès lors, avec les avancées et découvertes scientifiques diverses, les vaccins se sont intégrés peu à peu dans les protocoles de santé publique.

Au XVIe siècle, le célèbre biologiste français, louis Pasteur, à découvert le vaccin contre la rage et qui reste encore jusqu’au l’une des merveilles scientifiques les plus plébiscitées au monde.

En France, jusqu’en 2017, seulement trois vaccins étaient obligatoires. Il s’agit notamment des vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Il faut noter que ces trois maladies sont potentiellement mortelles.

Mais la loi du 30 décembre 2017 a porté à onze (11) le nombre de vaccins en France pour les enfants de moins de deux ans. Il s’agit des vaccins contre la coqueluche, l’Hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le pneumocoque, le méningocoque, et l’haemophilus influenza.

En effet, avant cette loi, les vaccins étaient recommandés et non imposés. Le ministère de la Santé justifie leur obligation par des « niveaux insuffisants de couvertures vaccinales (…) à l’origine des comorbidités et d’une mortalité résiduelles que l’on peut considérer inacceptables ».