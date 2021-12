Vitamine C, savez-vous que c’est indispensable pour votre santé ?

Généralement apportée par les légumes et les fruits, la vitamine C est un nutriment fortement recommandé. Très utile aux enfants comme aux adultes, elle est principalement connue pour ses nombreux bienfaits pour l’organisme. Découvrez les multiples raisons qui font de ce nutriment un élément indispensable pour la santé.

La vitamine C est très importante pour la santé

La vitamine C est très indispensable pour la bonne santé. Outre son précieux effet antioxydant, elle possède également plusieurs propriétés, dont la participation à la synthèse du collagène, la neutralisation des radicaux libres en excès dans le corps, la prévention du vieillissement et le renforcement du système immunitaire. Par ailleurs, la vitamine C permet également un fonctionnement normal du système nerveux.

La vitamine C aide à combattre la fatigue

Il est généralement recommandé d’utiliser de la vitamine C pendant la période de récupération après une infection ou une grippe pour réduire la fatigue.

La vitamine C favorise la formation normale du collagène

La vitamine C favorise la formation normale du collagène, une protéine qui fournit l’élasticité et la régénération aux tissus. Le collagène aide à soutenir le développement et le fonctionnement normal des os, des ligaments, des tendons, des vaisseaux sanguins et de nombreux autres organes.

La vitamine C permet de ralentir le vieillissement cellulaire

En combinant avec la vitamine E, le zinc et plusieurs autres minéraux, la vitamine C aide à combattre l’oxydation des cellules du corps. En plus d’un mode de vie sain, elle possède également un pouvoir antioxydant et est la reine de l’éclat parfait.

La vitamine C aide à maintenir un système cardiovasculaire sain

Pour les personnes souffrant de l’hypertension, une augmentation de l’apport en vitamine C peut être liée à l’abaissement de la pression artérielle. Plusieurs recherches ont également montré qu’une alimentation riche en plantes ou en fruits et légumes contient beaucoup de vitamine C. La supplémentation en vitamine C est très bénéfique pour la santé cardiaque.

Quels peuvent être les besoins quotidiens en vitamine C ?

L’apport nutritionnel recommandé en vitamine C varie selon la durée de vie. Ils peuvent aller de 40 milligrammes pour les bébés à 60 milligrammes pour les enfants âgés de 3 ans, puis environ 76 milligrammes pour les garçons ou les filles de 4 ans. L’apport quotidien recommandé pour les adultes est de 100 milligrammes.

Les femmes qui allaitent devraient en consommer environ 130 milligrammes chaque jour. Les fumeurs, les sportifs et les personnes exerçants des activités intenses en ont grandement besoin également.

Quelle dose devez-vous en consommer ?

Lorsque votre régime alimentaire n’est pas stable ou que vous ne consommez pas les 5 sortes de fruits et légumes par jour, vous risquez de ne pas atteindre la dose de vitamines C recommandée. Il est très important que vous ayez un parfait contrôle sur la dose de vitamine que vous consommez par jour. Si vos repas ne vous procurent pas assez de vitamine C, vous pouvez opter pour des suppléments alimentaires. Ces suppléments alimentaires contiennent assez de vitamines pour couvrir les manques.