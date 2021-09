Vive réaction du ministre de la Santé Olivier Véran face au refus de Christiane Taubira d’appeler les populations à se faire vacciner !

La lutte contre la pandémie du covid-19 n’a pas fini de révéler ses zones d’ombre de désaccords. Le terrain politique s’invite aussi dans le jeu. C’est ce qu’on remarque dans les propos du ministre de la Santé qui donnait son point de vue. Les voix qui portent devraient être plus responsables.

L’essentiel des propos d’Olivier Véran

C’est ce mercredi que le ministre de la Santé a manifesté son mécontentement contre Christiane Taubira.

Alors que les journalistes demandaient à savoir ce que le ministre pense des propos de l’actrice politique Taubira, il n’a pas fait de cadeau. Au micro de France Inter, il pense que Christiane Taubira a été irresponsable dans ses propos. Elle ne devrait pas refuser d’appeler la population à se faire vacciner contre le covid-19.

Pour le ministre, c’est une question de responsabilité et d’amour envers la population. Lorsqu’on dit qu’on aime le peuple et qu’on se met en sécurité, on doit l’aider à se mettre aussi en sécurité. Les personnalités politiques comme Christiane Taubira qui ont la capacité de donner des directives à la population ne devraient pas jouer à l’indifférence.

Un rappel des propos de Christine Taubira

C’était le 23 septembre dernier que Christiane Taubira parla, sur la chaine RTL. Sur cette chaine, elle affirmait sa position de refus d’appeler les populations de la région Guyanaise à se faire vacciner.

Pour elle, ce n’est pas de sa responsabilité de dire à la population de se faire vacciner ou non. Elle justifie cette position par sa position à elle. Sa position d’actrice politique ne lui donne pas le pouvoir de s’ingérer dans la gestion administrative d’une crise sanitaire. C’est du ressort du pouvoir en place.

Elle soutient sa position par le fait qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes ni de chiffres. Pas alors question pour elle de faire du suivisme en utilisant sa position politique pour appeler à la vaccination.

Les clarifications de Christiane Taubira sur Twitter

Après sa déclaration sur RTL, elle confirme ses propos sur Twitter avec une nuance. De ce poste, elle montre clairement qu’elle n’est pas contre la vaccination comme moyen de lutte contre la pandémie du covid-19.

Elle traite même d’imbécile certaines argumentations contre le vaccin. Elle affirme même qu’elle s’est fait vacciner dans sa région depuis quatre mois sans résistance. Il n’y a donc pas de confusion possible entre son refus d’appeler la population à se faire vacciner et sa position sur le vaccin. Ne pas appeler au vaccin est pour elle, une autre manière d’être responsable.

Pourquoi la Guyane ?

On serait tenté de montrer l’appartenance et l’attachement de Taubira à cette région. Au-delà de toutes considérations personnelles, il faut signaler l’aggravation de la situation sanitaire dans cette région.

En effet, cette région enregistre ces derniers temps un record insupportable de décès liés au covid-19 selon les rapports des autorités. La raison fondamentale selon le ministre de la Santé est le manque de volonté de la population à se faire vacciner.

Pourtant le ministre pense que la vaccination reste pour l’heure la meilleure solution dans les autres régions. Raison pour laquelle les voix les plus écoutées de la région ne doivent pas rester indifférentes.