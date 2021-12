Manger sainement et de façon équilibrée est l’une des choses que vous devrez faire pour préserver efficacement votre santé. Près de 80% des AVC et des maladies du cœur peuvent être contrôlés lorsque l’on adopte de bonnes habitudes alimentaires. Voici quelques aliments sains que vous devez manger tous les jours pour préserver votre santé.

Les noix

Plusieurs études ont montré que consommer des noix tous les jours permet de préserver la santé efficacement. Par exemple, lors d’une recherche prospective de 2020 qui avait impliqué près de 16 217 patients diabétiques adultes, il a été démontré que les personnes qui consommaient 5 portions ou plus de noix chaque semaine étaient plus épargnées des maladies coronariennes et de décès que les personnes qui n’en consommaient pas. Cette même étude révèle que les noix sont plus bénéfiques que les arachides pour prévenir plusieurs maladies chroniques.

Il peut arriver que certaines personnes ne puissent pas consommer des noix parce qu’elles en sont allergiques. Si vous êtes allergique à la noix, optez pour des fruits secs naturels, moins aromatisé et moins salé. Toutes les noix renferment plusieurs minéraux essentiels tels que le magnésium, le zinc ou encore le calcium.

Huile d’olive

Pour un excellent régime méditerranéen, l’huile d’olive est indispensable. Les olives renferment beaucoup de polyphénols. Ceux-ci ont des effets antioxydants et préservent le corps des dommages oxydatifs. Une recherche réalisée en 2018 a permis de comprendre que les composés phénoliques de l’huile d’olive ont plusieurs pouvoirs anti-inflammatoires et anticancéreux. Par ailleurs, cette étude souligne que les personnes qui consommaient assez d’huile d’olive avaient beaucoup plus de chances de bénéficier d’une bonne santé du cœur.

Les légumes

Plusieurs professionnels de la santé pensent que le régime méditerranéen est l’un des régimes les plus sains. Les régimes qui se basent plus sur les légumes, tels que les régimes méditerranéens, aident à diminuer le risque de développer plusieurs maladies chroniques.

Consommer des légumes de différentes couleurs chaque jour aide à absorber une variété de phytonutriments, qui sont des composés végétaux très bons pour la santé. Pour les adultes, selon votre sexe, votre âge, votre poids et votre niveau d’activité, essayez de consommer 2 à 4 tasses de légumes chaque jour. Varier les aliments végétaux que vous consommez. Choisissez des légumes à feuilles vertes, des légumineuses ou encore des lentilles.

Les baies

Manger des baies peut aider à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels quotidiens. Par exemple, une recherche menée en 2016 montre que manger 100 grammes de framboises, de mures ou de myrtilles peut apporter près de 50 % des besoins quotidiens des personnes en vitamine, en composé photochimique et en manganèse.

Les baies représentent une bonne source de composés bioactifs. Étant donné que ces composés ont des effets antioxydants, ils permettent essentiellement de prévenir plusieurs maladies cardiovasculaires et à limiter le risque de plusieurs cancers. Par ailleurs, les baies aident à maintenir une bonne forme physique et à lutter contre plusieurs bactéries grâce à ses nombreuses propriétés.