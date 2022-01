Si vous voulez commencer à faire de l’exercice, avoir des appareils de fitness à la maison est une sage décision. Tout d’abord, il est plus difficile de sauter une séance d’entraînement lorsque vous avez tout ce dont vous avez besoin à la maison. Bien que cela nécessite des dépenses initiales importantes, elle sera certainement moins coûteuse à long terme.

Maintenant que vous avez décidé de vous entraîner à la maison, dans quel équipement de fitness devriez-vous investir ? Continuez à lire pour obtenir une liste de tout ce dont vous avez besoin dans ce post.

Quels sont les équipements de fitness dont vous avez besoin à la maison ?

Voici les meilleurs équipements de fitness à domicile que vous pouvez acheter, quel que soit votre niveau de forme physique ou votre objectif de remise en forme, qu’il s’agisse de brûler des calories, de réduire le poids, d’augmenter votre fréquence cardiaque, d’accroître votre masse musculaire grâce à l’entraînement musculaire, ou simplement de rester en bonne santé. Les appareils d’entraînement intelligents haut de gamme suivant ne sont que quelques-unes des possibilités :

les rameurs ;

les tapis de course ;

les appareils cardio ;

les supports à squats ;

les ballons d’exercice ;

les elliptiques.

Sans oublier les équipements de fitness supplémentaires suivants :

les bandes de résistance ;

les rouleaux en mousse ;

les tapis de yoga ;

les ballons de médecine ;

les plaques de poids ;

les haltères et les kettlebells.

Bandes de résistance

Les bandes de résistance sont un des équipements de fitness pour la maison les plus utiles, car elles sont légères, portables et polyvalentes. Les bandes peuvent être utilisées pour cibler le haut et le bas du corps, ainsi que pour isoler les muscles et faire des exercices qui font travailler de nombreux groupes musculaires et articulations.

Les haltères et autres poids libres

Les poids libres sont fantastiques pour l’entraînement musculaire afin d’améliorer la croissance musculaire, et ils peuvent s’intégrer à n’importe quel entrainement de fitness, quel que soit le niveau de forme physique, puisqu’ils peuvent être aussi légers qu’un kg ou aussi lourds que 30 kg ou plus. Pour commencer, choisissez un poids qui vous convient et essayez des exercices de musculation des bras tels que les flexions de biceps et les élévations latérales.

Corde à sauter

La corde à sauter est un excellent outil portable qui permet d’augmenter l’intensité de l’entraînement à l’arrêt. La corde à sauter est excellente pour améliorer la santé cardiovasculaire et l’endurance, mais si vous êtes novice, commencez doucement. Plusieurs manœuvres peuvent être utilisées pour rendre le saut à la corde plus palpitant à mesure que vous progressez.

Disques coulissants

Les disques coulissant permettent de contrôler son mouvement tout en étirant le tissu musculaire, ce qui est important et peut aider à augmenter la force plus rapidement que les contractions de raccourcissement.

Les disques coulissants peuvent être utilisés pour transformer certains exercices en un entraînement complet du corps. Vous pouvez ressentir une plus grande gêne après avoir incorporé les disques dans votre entrainement, mais vous gagnerez en force plus rapidement.

Comment choisir le meilleur appareil de fitness pour la maison ?

Les principales variables à prendre en compte lors de l’achat des appareils de fitness pour la maison sont le type d’entraînement, la taille et le prix. En termes d’entraînement, si vous préférez les exercices cardio, un vélo d’appartement ou un tapis de course peut convenir. Les haltères et les kettlebells sont des équipements de fitness populaires pour l’entraînement musculaire. Un rameur ou une machine elliptique ciblent de nombreux groupes musculaires et augmentent votre fréquence cardiaque pour un entraînement complet du corps.

La taille est également un facteur à prendre en compte, car vous n’avez peut-être pas beaucoup de place pour les appareils de fitness maison. Pensez à plier et à ranger les appareils. Les bandes de résistance et les rouleaux d’abdominaux sont deux produits minuscules et portables. Enfin, le coût de l’équipement de fitness maison est un élément important à prendre en considération. Heureusement, il existe de nombreuses options, que vous ayez un budget serré ou que vous puissiez vous permettre de faire des folies. Un tapis de yoga et une corde à sauter sont des équipements peu coûteux qui peuvent être utilisés pour une variété d’activités.