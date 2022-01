D’usage purement médical, le ballon de fitness ou encore fitball est aujourd’hui devenu un outil incontournable dans les salles de sport, mais aussi pour le fitness à domicile. Les experts recommandent des exercices avec ce ballon spécial pour entraîner et améliorer la posture, agissant sur différents muscles.

Le ballon évoque immédiatement le jeu, l’amusement et le mouvement. Juste l’expérience que vous pouvez vivre en utilisant sa « version fitness » pour votre entraînement à domicile.

C’est un outil très utile qui a d’abord été utilisé médicalement notamment pour les traitements post-traumatiques, mais petit à petit il s’est également répandu dans les gymnases et dans de nombreux cours spécialisés. Et avec les bonnes précautions, il est possible d’en faire bon usage également pour s’entraîner à la maison.

Fitball : qu’est-ce que c’est ?

Le fitball est une balle en caoutchouc, remplie d’air et capable de rebondir. On l’appelle souvent « ballon de gymnastique », mais ce faisant, il y a un risque qu’il se confonde avec le médecine-ball, ce qui est tout autre chose ! Le fitball diffère du ballon médical par sa grande taille et le fait qu’il soit creux à l’intérieur. Fabriqué en matière synthétique, il est disponible en différentes variantes et en différentes tailles.

Initialement utilisé uniquement dans des disciplines telles que le pilates et la gymnastique posturale, le fitball est aujourd’hui devenu un outil de fitness complet et, sans surprise, les exercices à faire avec le fitball font souvent partie intégrante des plans d’entraînement. Cet outil est très précieux, il permet d’entraîner la force et d’améliorer la souplesse musculaire, l’équilibre et la mobilité articulaire.

Caractéristiques et historique

Ballon suisse, ballon de gymnastique, ballon de yoga, ballon de pilates, ballon de Klein ou simplement ballon de gymnastique sont les autres façons d’appeler le fitball, un ballon élastique et doux d’un diamètre allant de 35 à 80 centimètres. Le ballon est en PVC, rempli d’air et à pression variable. Mais quand a-t-il été inventé ? Il faut remonter à 1963 lorsqu’un plasturgiste italien développa la sphère increvable grâce à un procédé de moulage particulier. Son application en physiothérapie a commencé en Angleterre et en Suisse pour traiter les problèmes orthopédiques.

Fonctionnalité

Le fitball est un outil largement utilisé pour l’entraînement et l’amélioration de la posture car il permet de travailler différents types de muscles tels que l’abdomen, les bras, les jambes. Mais il est aussi très utile pour tonifier les muscles fessiers. Cet outil a la particularité fondamentale de permettre divers mouvements assistés, améliorant et stimulant ainsi la structure posturale générale et l’équilibre.

Il est arrivé que cette caractéristique ait été définie à tort comme « presque en l’absence de gravité », mais il s’agit plutôt d’une amélioration de sa stabilité. En effet, en faisant rouler et rebondir cet outil, il est possible de tonifier, renforcer et étirer tous les muscles du corps, mais aussi de mobiliser les différentes articulations et de travailler la proprioception musculaire et par conséquent l’équilibre, évitant la plupart des problèmes critiques.

Comment s’entraîner avec le fitball ?

Voici l’entraînement complet composé de 10 exercices diversifiés qui alternent mobilité articulaire et renforcement musculaire :

FLEX EXTENSION : mobilité de la colonne vertébrale ;

MOBILITÉ DU DOS : mobilité du dos et des épaules ;

ROTATION AU SOL : mobilité rotationnelle lombaire et dorsale ;

; WALL SQUAT : renforcement des jambes et des fesses ;

DEAD BUG : renforcement abdominal ;

LEG CURL : renforcement fémoral et lombaire ;

HIP TRUST : renforcement des fesses et mobilité du bassin ;

OUVERTURES ARRIÈRE : renforcement des muscles du dos et des scapulaires ;

STRETCH ARMS PLANK : stabilité du noyau ;

PUSH UP : renforcement des bras, de la poitrine et des abdominaux.

L’entraînement au fitball même en cas de mal de dos et de grossesse

Les exercices avec fitball conviennent pratiquement à tous, même ceux qui luttent contre les maux de dos et les femmes enceintes. Utilisé correctement, en effet, il permet de mieux prendre en charge l‘exécution des mouvements en prévenant le stress musculaire et articulaire.

À cet égard, utiliser un outil de ce type est une excellente idée pour faire du sport l’été, à la maison, quand peut-être vous ne voulez pas aller à la salle de sport, qu’il fait trop chaud pour sortir ou quand vous revenez de blessures.