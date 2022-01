De nombreux passionnés de sport se donnent à cœur joie pour pratiquer leur activité sportive quotidiennement, d’autres, le font un peu moins souvent. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent et ne savent pas, c’est que pour faire du sport, il ne suffit pas seulement de faire du sport. On s’explique ! Pour pratiquer son sport dans les règles de l’art, se munir des conditions favorables est prioritaire.

Aller en boutique et acheter des tenues vestimentaires de sport juste parce qu’elles sont jolies et instagrammables n’est pas du tout recommandé ! Et c’est la même chose pour les chaussures de sport. Dans cet article, nous allons parler des baskets de fitness et voir comment les choisir.

Comment choisir ses vêtements et ses chaussures de sport ?

Comme nous l’avons dit un peu plus haut, faire du sport ce n’est pas se faire beau et prendre des selfies pour les poster sur les réseaux sociaux ! Pour faire du sport comme il se doit, vous devez opter pour des vêtements adaptés et spécialement conçus pour l’activité sportive, il faut être à l’aise, l’aspect esthétique vient par la suite. Plusieurs personnes font l’erreur de reprendre le sport après quelques années et de retirer leur bonne vieille paire de running, alors que pour chaque activité sportive, il y a des paires de baskets adaptées et des paires non adaptées. Vous comprenez donc bien que choisir sa paire de chaussures fitness n’est pas aussi facile que cela peut paraître.

Tout d’abord, prenons un exemple des baskets de cardio, qui sont faites pour courir. Ces dernières ne sont pas du tout adaptées aux mouvements spécifiques que l’on fait lors d’une séance de fitness. On doit être capable de sauter, de faire des sprints, des fentes, des squats mais aussi des rotations et des déplacements dans différentes directions. Le fitness est un sport dynamique et varié, c’est pour cette raison qu’on ne peut pas en faire avec n’importe quelle paire de chaussures.

Quelles sont les caractéristiques des baskets de fitness ?

Comme les chaussures de running ne sont pas compatibles avec la pratique de fitness, les gens qui font cette erreur sont en danger par rapport aux autres, ils ont 24 % de risques de plus d’avoir des blessures comme des entorses ou encore des blessures de ligaments. Les sportifs qui font du fitness deviennent alors plus vulnérables. Pour un entraînement sans gène et en sécurité, assurez-vous d’acheter une bonne paire ! Vous vous demandez sûrement comment qualifier des baskets de bonnes paires, nous allons donc vous guider en vous présentant les 3 critères d’une paire de chaussures adaptée au fitness :

la flexibilité multidirectionnelle : comme nous avons expliqué un peu plus haut, en fitness, on doit souvent faire des rotations et des déplacements dans diverses directions. Ce critère va donc favoriser et améliorer le mouvement du pied ;

la chaussure doit avoir une certaine capacité à absorber et à supporter le choc, l’amorti est donc mis sur l’avant du pied dans le but de prévenir les sauts par exemple ;

un autre critère, mais assez complémentaire est le maintien car encore une fois pour pouvoir se déplacer et faire des mouvements sans gène, avoir son pied bien maintenu est essentiel.

Toutefois, n’hésitez pas à demander conseil auprès des vendeurs en boutique pour mieux vous guider et vous orienter ! Même si vous savez quelles sont les caractéristiques d’une bonne paire de fitness et que cet article vous guide pour bien choisir, un professionnel saura toujours vous aider, il s’y connait et donc ne vous proposera pas n’importe quoi.

Cependant, il existe certaines paires connues pour le fitness et avec une petite recherche sur le net, vous les trouverez facilement ! On espère que cet article vous aura plu et qu’il vous aura été utile dans la compréhension des différences entre les baskets de fitness et les autres chaussures. Comme nous l’avons dit, en résumé, chaque activité a sa paire de chaussures adaptée.