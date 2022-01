Aujourd’hui, tout le monde souhaite avoir une bonne forme physique et pour atteindre ce but, il n’y a pas mieux que les sports de fitness. Parmi les sports de fitness les plus connus dans le monde, on distingue la boxe fitness qui va nous permettre de bien renforcer, d’équilibrer notre corps et de le rendre très souple. Ce sport est basé sur plusieurs exercices qui peuvent apporter beaucoup de fluidité à notre corps.

Le déroulement de quelques exercices de boxe fitness

Pour la boxe fitness, il existe beaucoup d’exercices qu’on peut appliquer chaque jour, soit dans une salle de sport ou directement chez soi, mais, il faut toujours mettre en tête que ces exercices vont apporter leurs fruits à long terme. Tout d’abord, on se met en une position de garde puis, on ferme les coudes et on tourne de gauche à droite, mais il faut toujours penser à bien pivoter les épaules et garder le ventre ferme. Il faut comprendre que dans la boxe, les épaules et le bassin sont relativement liés car quand les épaules tournent le bassin et au même moment, mais, il faut être fluide sur le mouvement de vos jambes.

On va commencer par lâcher les bras à l’extérieur, il est très important d’apprendre à bien détendre les bras, imaginez que vous avez une balle de tennis dans les mains que vous tirez puis, vous l’attrapez. Essayez de faire ces exercices de boxe fitness par des coups-de-poing en visant devant vos yeux. D’ailleurs, c’est un exercice très connu dans la discipline de boxe, on appelle cela le shadow, c’est-à-dire, on se boxer contre sa propre ombre. Continuez à bien pivoter le buste et à bien travailler sur les obliques et sur le dos aussi et reprenez légèrement les exercices sur l’extérieur, puis tournez et essayez de mieux déployer les bras.

L’autre exercice qui est très important dans la boxe fitness, c’est de maîtriser les crochets. Pour cela, faites un petit mouvement de rotation et cherchez à lever le coude au même moment, mais ne cherchez jamais à lever les coudes plus haut que les épaules. Lorsqu’on fait l’exercice du crochet, le point se termine complétement sur le côté de l’orientation de votre crochet, mais ne cherchez jamais à tendre le bras car le principe de cet exercice est d’apprendre à tourner votre bras puis mettre des coups de poing. Néanmoins, dans cet exercice, vous êtes amené à lever votre talent et à vous appuyer sur l’avant des pieds pour mieux le réussir. Il y a 3 types de crochets, le cochet vers le haut, vers le bas et vers le côté, son concept reste le même, il suffit seulement de bien pivoter vos épaules.

Quelques conseils pour bien réussir les exercices de boxe fitness

Pour réussir vos exercices de boxe fitness, il est très important de suivre quelques recommandations, les voici :

tout d’abord, l’élément essentiel est de bien maîtriser sa respiration convenablement ;

; il faut faire plusieurs séquences de chaque exercice selon vos niveaux ;

il est toujours conseillé de suivre les conseils d’un coach dans une salle de sport ou même sur internet ;

essayez d’appliquer les exercices régulièrement, ils vont vous aider à prendre une très bonne forme ;

mais, il faut préconiser la récupération musculaire après la fin de chaque séance de sport ;

après la fin de chaque séance de sport ; il est très important de bien soigner sa nourriture et votre hygiène de vie d’une manière générale.

Il est très intéressant de suivre ces conseils pour atteindre vos objectifs dans tous les sports et notamment ceux du fitness. Pour conclure, le sport permet d’améliorer notre condition physique, mais, aussi d’éviter toute sorte de stress dans la vie, car c’est un antidépresseur naturel.

La boxe fitness est un sport très intéressant qui va vous permettre de dégager toute l’énergie négative condensée dans votre corps. Mais, avant de commencer la pratique de la boxe fitness, pensez à consulter un coach expérimenté afin d’éviter les blessures notamment au niveau des muscles.