Si vous souhaitez démarrer la nouvelle année sur une bonne santé, une application de fitness pourrait être exactement ce que vous recherchez. Les meilleures applications d’entraînement vous aideront à atteindre vos objectifs, qu’il s’agisse de vous tonifier, de perdre du poids ou de courir plus fort. De plus, la plupart d’entre elles sont dotées d’outils de suivi permettant d’évaluer vos progrès tout au long de votre parcours.

La meilleure application d’entraînement, c’est comme si vous aviez un technicien dans votre poche. Avec la réouverture des salles de sport, il est facile de se sentir un peu perdu ou rouillé. La bonne application jouera donc un rôle précieux de motivateur, de statisticien et de compagnon d’exercice.

Quelles sont les meilleures applications d’entraînement ?

Si vous êtes à la recherche des applications qui tracent un programme d’exercices pour vous, il y a beaucoup d’applications qui proposent une panoplie d’exercices différents. Nous avons notamment choisi des applications qui se basent sur des activités très déterminées, comme :

les 30 jours de fitness ;

; la musculation (JEFIT) ;

; l’entraînement personnel à domicile (8Fit).

Il existe d’autres applications qui s’intéressent à la planification des repas et à la méditation, en plus du fitness. Nous conseillons les débutants à essayer une application comme 30 Jours de Fitness qui s’appuie sur des entraînements courts et réguliers.

Comment choisir la meilleure application de fitness ?

Si une poignée d’applications sont gratuites, beaucoup de ces applications d’entraînement nécessitent un abonnement. Profitez d’une période d’essai, puis essayez un abonnement mensuel pour voir si l’application répond à vos besoins. Si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez toujours passer à un abonnement annuel qui réduit généralement votre coût mensuel.

Si vous aimez varier vos séances d’entraînement régulièrement, il peut être judicieux de rechercher une application d’entraînement bien équilibrée qui offre un bon mélange de séances d’entraînement pour s’adapter à votre humeur et vous éviter de regretter votre abonnement mensuel.

Les meilleures applications d’entraînement que vous pouvez télécharger

Après avoir comparé plus de 70 applications d’entraînement et de remise en forme sur le marché, nous en avons écarté quelques-unes qui sont très bonnes mais coûtent deux fois plus cher que la plupart des autres.

30 jours de fitness

Même si les restrictions liées à la pandémie ont été levées dans de nombreuses régions, l’année dernière nous a appris que la maison est un endroit tout aussi propice à l’entraînement qu’une salle de sport. Et 30 jours de fitness est une autre excellente application qui vous permet de faire vos exercices là où vous êtes, où que vous soyez.

L’application propose différents programmes pour travailler différentes parties du corps, comme les abdominaux ou les fessiers, ainsi qu’un défi pour tout le corps.

JEFIT

Les applications de JEFIT constituent une ressource incroyable pour les utilisateurs qui souhaitent faire de la musculation et du culturisme. Dotée d’une base de données d’exercices comprenant des milliers de routines classées par partie du corps ciblée, l’application est accompagnée d’instructions détaillées, d’un planificateur d’entraînement, d’un journal d’exercices, d’un suivi des progrès, de nombreux minuteurs et options et d’une synchronisation avec votre profil JEFIT.

8FIT

8fit associe exercices et organisation des menus afin de permettre aux participants de réaliser leurs souhaits en matière de fitness, que ce soit pour se muscler, gagner du poids ou en réduire le poids. Les entraînements de 8fit sont fondés sur la méthode de travail par tranches à forte concentration, par intervalles de durée courte mais intensive, avec le poids du corps comme premier support de travail, faisant de cette application un moyen privilégié pour les séances d’entraînement en salle sans matériel. Les menus proposés dans cette application d’exercices sont conseillés sur la base de vos souhaits de fitness, de vos besoins et de vos habitudes nutritionnelles et sont associés à des menus de courses et à des listes de nourriture à manger ou à ne pas consommer.

FIT

Lorsqu’il s’agit de s’entraîner à domicile, il n’y a pas mieux que Fit, qui propose une gamme de programmes d’entraînement et de séances d’exercices adaptés à tous les niveaux de forme physique. Il existe des cours pour brûler les graisses, des séances d’entraînement tranquilles que vous pouvez faire quand les enfants dorment et des séances de musculation pour préparer un marathon et obtenir un bon résultat.