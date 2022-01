Les experts disent que l’exercice n’a rien de magique, vous en retirez ce que vous y mettez. Cela ne signifie pas que vous devez vous entraîner pendant des heures chaque jour mais tout simplement que vous devez travailler intelligemment.

Cela dit, les experts s’accordent à dire que tous les exercices ne sont pas égaux. Certains sont tout simplement plus efficaces que d’autres, qu’ils ciblent plusieurs groupes musculaires, qu’ils conviennent à une grande variété de niveaux de forme physique ou qu’ils vous aident à brûler des calories plus efficacement.

Comment les exercices vont faire évoluer votre corps ?

Le nombre infini d’exercices disponibles est suffisant pour vous faire tourner la tête. Bien sûr, vous connaissez les bases, mais savez-vous quels sont les meilleurs exercices pour un entraînement complet du corps ?

Fentes

Garder son équilibre face à un tel défi est une composante essentielle d’un régime d’exercice équilibré, et c’est exactement la façon dont les fessiers sont sollicités. De fait, les fentes privilégient les les mouvements fonctionnels tout en donnant plus de puissance et de force à vos fessiers et vos jambes.

Pompes

Les pompes représentent un des exercices de musculation les plus fondamentaux, et aussi les plus performants, que vous puissiez faire grâce au niveau de renforcement musculaire qu’elles sollicitent.

Les squats

Les squats renforcent la musculature du dessous du corps et des jambes, et améliorent la flexibilité du bas du dos et des muscles des hanches. Ils favorisent la perte d’un grand pourcentage de calories puisqu’ils activent quelques-uns des plus grands muscles du corps.

Presses debout avec haltères

En effet, les mouvements mixtes qui sollicitent de nombreuses articulations et de nombreux muscles sont idéaux pour les personnes surmenées, puisque ces exercices travaillent simultanément différentes formes du corps. Le couché allongé ne fait pas que travailler les épaules, il travaille aussi le dessus de la tête et le tronc.

Rangs d’haltères

Outre qu’elles font rêver dans votre robe de chambre, les haltères forment un ensemble d’exercices qui fortifient de multiples segments musculaires de la partie supérieure du corps. Optez pour une haltère de charge raisonnable et veillez à ce qu’elle soit correctement dentelée dans la partie supérieure du mouvement.

Levée de jambe simple

Un nouvel entraînement qui va éprouver votre balance. Le soulèvement de terre pour une jambe fait appel à la solidité et à la puissance des jambes. Pour réaliser ce mouvement, utilisez une haltère de faible à moyenne fréquence.

Planches latérales

Un corporel en bonne santé se trouve au sommet d’un robuste tronc. N’oubliez pas les exercices propres au tronc, tels que la planche latérale. Travaillez sur la relation entre le mental et les mouvements, et le suivi du geste, pour bien exécuter ce mouvement.

Planches

Les planches constituent un outil performant pour viser à travailler les abdominaux mais aussi tout le corps. Elles rendent possible la stabilisation du tronc sans qu’il soit nécessaire d’appliquer au dos.

Pont de fessier

Le pont fessier permet à votre enchaînement des muscles de dos de fonctionner plus correctement, ce qui est bénéfique à la fois à vous et à vos fesses.

Quel est le résultat de ces exercices ?

Ce sont des mouvements essentiels pour le corps, mais il est possible de se dépasser. Lorsque vous êtes rassuré et que vous ressentez une légère transpiration, focalisez-vous sur la progression graduelle qui augmente la difficulté de chaque exercice :

en incluant cinq reprises de plus ;

en augmentant le poids ;

en incorporant un tremplin dans des exercices tels que les flexions et les pentes.

Le problème, c’est qu’une mauvaise forme peut modifier l’ensemble de l’exercice, en mettant l’accent ou même en exerçant une pression sur des zones différentes de celles prévues. Cela peut vous nuire, plutôt que de vous aider. C’est pourquoi, surtout si vous êtes débutant, il est bon de demander conseil à un entraîneur de fitness, qu’il s’agisse d’un entraîneur personnel ou d’un entraîneur dans votre salle de sport pour être sûr que votre forme soit sûre et correcte.