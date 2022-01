Souvent, quand on parle de sport, certaines personnes ont tendance à penser à affiner sa silhouette et bien la travailler. On pense parfois que le fitness et la musculation sont similaires ou encore qu’ils sont toujours très complémentaires. Or, c’est faux ! C’est juste une idée reçue parmi tant d’autres, ce sont deux sports différents, chacun a ses objectifs et ses buts même si ils partagent quelques points en commun.

Dans cet article, nous allons en parler en détail et expliquer les différences qui résident entre ces deux pratiques, mais, aussi définir l’objectif de chacune de ces activités.

Qu’est-ce que le fitness ?

Avant d’entrer dans les détails et de parler de ses spécificités, il faut savoir que le fitness englobe une multitude d’exercices diversifiés et de nature différente, mais qui visent tous le même objectif qui est d’affiner la silhouette et de la sculpter, de favoriser la perte de poids, d’améliorer les capacités cardio vasculaires mais aussi de permettre aux personnes qui les pratiquent de ressentir un certain bienêtre.

Ces exercices peuvent être soit des exercices individuels ou alors des exercices en groupe, autrement dit, des exercices collectifs. Le fitness comporte donc des exercices de cardio, des exercices de musculation, mais aussi des exercices de stretching. Par contre, pour ce qui est des cours collectifs, on a des cours de zumba, des cours d’abdos-fessiers, des cours de body combat ou encore des cours de body attack et spinning.

Toutefois, le fitness est connu pour ses multiples bienfaits et on note que la nature de ses exercices est plutôt douce et non de haute intensité ! Ce qui fait qu’il n’y’a pas de public précis concerné. Hommes, femmes, enfants et adolescents peuvent faire du fitness sans soucis, car grâce à sa nature, par rapport aux autres sports, il n’y’a aucun risque de blessure ou autre.

Qu’est-ce que la musculation ?

Aussi appelée bodybuilding, c’est un sport très réputé et très convoité puisqu’il permet de développer la masse musculaire, de gagner du poids puisqu’il favorise la prise de masse, de réduire considérablement les risques de diabètes et d’améliorer l’endurance cardio vasculaire. Bien-sûr, nous précisons que pour obtenir les résultats souhaités et atteindre vos objectifs, que ce soit en fitness ou en musculation, le suivi sur le plan nutritionnel est très important ! L’alimentation c’est 80 % du résultat. Par l’intermédiaire des exercices d’isolation musculaire, vous travaillez vos abdominaux, vos jambes, ainsi que votre dos, vos épaules et vos bras mais aussi vos trapèzes ainsi que les pectoraux, la musculation vous permet ainsi de développer votre physique mais aussi d’améliorer vos performances.

Cette activité sportive est aussi appréciée pour d’autres bienfaits comme le ralentissement des signes de vieillissement, améliorer la circulation sanguine. De plus, la musculation peut se pratiquer aussi bien en salle de sport qu’à la maison et tout ça représente des avantages non négligeables. Cependant, contrairement au fitness, il est déconseillé aux enfants de pratiquer ce sport pour la simple et bonne raison qu’ils sont encore en phase de croissance et qu’il est plutôt recommandé pour eux de faire des activités sportives qui améliorent leur posture, donc des exercices légers. Mais, les hommes comme les femmes peuvent en faire sans aucun problème. Aussi, vous n’êtes pas obligé d’arrêter de faire de la musculation à partir d’un certain âge car au contraire, elle est très bénéfique ! Pour résumer, les différences entre le fitness et la musculation sont :

le fitness est un sport plutôt doux et sans risque de blessure qui vise à améliorer la silhouette et à l’affiner

la musculation est un sport intense qui vise à augmenter la masse musculaire grâce aux exercices d’isolation

il n’est pas recommandé aux enfants de faire de la musculation mais pour le fitness, aucun public précis n’est concerné !

On espère que cet article vous aura plu et que vous avez compris les différences entre le fitness et la musculation.