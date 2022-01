Le legging fitness est devenu un must have des gardes robes féminines, que ce soit pour une séance de sport en salle ou en extérieur. Ce pantalon d’entraînement très tendance s’adapte à votre morphologie et vous permet d’être le plus à l’aise possible pour faire de l’exercice.

Disponible un peu partout en boutique ou sur le net, de différentes tailles, coupes et textures, ce pantalon sera votre allié numéro 1 durant vos séances d’entraînement. Mais encore faut-il bien le choisir ! Quel modèle de legging fitness pour femme choisir ? Ou encore quelles sont les tendances du moment ? Réponses dans ce qui suit.

Comment choisir un legging fitness pour femme ?

Un peu moins populaire chez les hommes que chez les femmes, le legging fitness est devenu un incontournable des salles de sports, que la gente féminine s’arrache ! Colorés, tailles hautes ou classiques, ou même transparents, ces pantalons de sports inondent le marché et il y en a pour tous les goûts. Si vous êtes à la recherche d’un legging fitness pour femme qui vous mettra en valeur et qui vous accomplira durant vos séances d’entraînement, nous vous proposons un guide d’achat complet vous permettant de choisir le bon modèle :

un bon niveau de compression : le legging devra être ferme et compresser le corps afin d’apporter confort et stabilité ;

le maintien : indispensable pour que votre legging ne glisse pas au milieu d’une séance de sport ;

la transparence : pour éviter de laisser entrevoir vos sous vêtements en salle de sport , il faut toujours choisir un legging avec un tissu dense et opaque ;

, il faut toujours choisir un legging avec un tissu dense et opaque ; la matière : les modèles en coton sont les plus confortables, mais pour les sports plus intenses, optez pour les fibres synthétiques plus résistants ;

la coupe : taille haute, couvrant toute la jambe ou même s’arrêtant au mollet, cela dépendra du sport pratiqué ainsi que vos préférences ;

le prix : un critère de choix qui dépendra entièrement de votre budget. Un legging fitness peut coûter une dizaine jusqu’à plusieurs centaines d’euros, selon ses références.

Pour ce qui est de l’esthétique, ce choix est purement personnel. Entre les legging fitness bicolores, à motifs ou classiques bandes blanches sur les côtés, tous les styles sont disponibles.

À chaque legging fitness femme son sport

Lorsque vous choisissez un legging, il y’a certains critères à prendre en compte selon le sport exercé. Par exemple, pour le yoga, un legging serré conviendrait pour courir, il peut apporter certains inconforts et n’est donc pas très recommandé. L’idéal serait de privilégier une forme plus ajustée et surtout flexible pour pratiquer ce type d’activité. Le bon legging fitness qui vous accompagnera au mieux durant vos séances de sport doit être gainant, sans trop vous serrer, mais juste suffisamment pour un maintien optimal durant vos exercices. Voici les principales coupes de leggings fitness disponibles à choisir selon l’activité physique exercée :

le legging cycliste : avec une coupe short couvrant une partie ou la totalité des cuisses, ce qui est idéal pour le sport en salle ;

le legging corsaire : s’arrêtant au mollet, il représente le compromis parfait entre le modèle long et court ;

le legging long : il couvre toute la gamme s’arrêtant à la cheville, il est adapté à une séance de fitness ou musculation ;

ou musculation ; le legging « Pantalon de sport » : ayant une coupe évasée à partir du mollet, il représente le bon allié pour faire de la gym ou du Pilates.

Et voilà, vous avez tous les outils pour choisir le meilleur modèle de legging fitness pour femme que vous pourrez porter durant vos séances de sport en bénéficiant de confort et de maintien optimal.

Combien coûte un legging fitness pour femme ?

Le prix d’un legging fitness pour femme dépend majoritairement de sa qualité. Vous pouvez trouver sur le marché différents modèles à partir de 10 euros seulement. Mais si vous souhaitez acheter un legging fitness de qualité supérieure de grandes enseignes sportives spécialisées, il faudra débourser jusqu’à 80 euros pour ce pantalon de sport. Pensez à comparer les prix des différentes boutiques afin d’être sûr de choisir le modèle qui vous convient et surtout qui est adapté à votre budget.