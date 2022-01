Vous êtes nombreux à ne pas avoir la motivation pour aller à la salle et de vous entraîner, que ce soit à cause du mauvais temps, du manque de temps ou de la cherté de l’abonnement. C’est pour cela qu’il est intéressant d’investir dans du matériel de fitness car faire du sport est bon pour la santé et souvent recommandé par les médecins et est parfois obligatoire !

Mais quel est le matériel indispensable à avoir chez soi ? Quel matériel acheter en premier ? Comment entretenir son matériel ? Les réponses à ces questions sont dans cet article, suivez-nous.

Quel appareil de fitness acheter ?

Avant de choisir le matériel à acheter, il faut d’abord se fixer un objectif et en fonction de celui-ci, vous pourrez acheter le matériel qui vous correspond. Ci-dessous, nous vous présentons le matériel indispensable à avoir.

Les haltères

Ils se présentent sous différents poids à savoir 1 kg, 5 kg et 10 kg. Si vous êtes un débutant, vous pouvez commencer par les petits poids et augmenter progressivement la charge. Il y en a en plusieurs matériaux en plastique ou en métal. On vous conseille d’opter pour les haltères ajustables, ça vous reviendra moins cher que d’acheter des haltères à plusieurs poids.

Un tapis de course

C’est le matériel idéal pour perdre du poids, une demi-heure chaque jour suffit pour vous faire perdre quelques kilos en l’espace d’un mois. On vous conseille d’investir dans un tapis robuste pour profiter des accessoires et des fonctionnalités comme le calcul de la fréquence cardiaque et le nombre de calories que vous dépensez.

Le vélo elliptique

C’est une bonne alternative si vous n’aimez pas le tapis de courses, tous vos muscles travaillent à savoir le fessier, les cuisses et le dos pour tonifier le tout et perdre de la graisse. Il faut également travailler son endurance en renforçant le système cardiovasculaire.

Le rameur

Il est très intéressant puisqu’il touche l’ensemble de votre corps et permet de perdre beaucoup de calories tout en faisant du cardio.

Le tapis de Yoga

Il ne sert pas uniquement à cela, mais pour d’autres choses également à savoir les étirements et les exercices. Pour faire un bon choix, il faut se concentrer sur le matériau, la longueur et l’épaisseur du tapis. Il faut également le choisir de bonnes matières antidérapantes pour faire vos exercices sans glisser, suffisamment épais pour ne pas être gêné par le sol et long pour prendre tout vote corps.

Quels sont les accessoires fitness à avoir ?

En plus du matériel de fitness indispensable à avoir, il y a les accessoires pour avoir la possibilité de faire beaucoup d’exercices. La corde à sauter ne coûte rien, elle est très intéressante pour brûler la graisse et pour perdre du poids avec un exercice simple qui touche l’ensemble du corps pour travailler l’endurance.

Swiss ball est un gros ballon mais avec lequel on peut faire beaucoup d’exercices qui touchent les abdos, les fesses, le dos et les cuisses. L’élastique est fait pour solliciter les muscles et augmenter la résistance, il suffit seulement de le pratiquer régulièrement. Vous retrouverez partout dans les salles de musculations les sangles TRX. Elles sont facilement transportables avec la possibilité de faire d’innombrables exercices pour toucher à toutes les parties de votre corps.

Stepper ;

Yoga Kit ;

Sac de boxe ;

; Waff ;

Abdo gain.

Comment entretenir son matériel de fitness ?

Si vous investissez dans un matériel de fitness, il faut l’entretenir. Pour essuyer la transpiration, il faut mettre de l’eau de javel dans un bout de chiffon et le passer sur les machines et les anneaux. Cela va éliminer les bactéries qui se sont accumulées au fil du temps. Pour ce qui est du tapis roulant, il suffit de passer votre aspirateur chaque 15 jours pour retirer toute la poussière présente dans le moteur qui peut le bousiller à la longue.

Faites appel à un spécialiste pour faire un entretien annuel surtout si vous utilisez fréquemment votre matériel. Pour ce qui est du rameur, on vous conseille de le nettoyer après chaque séance avec un chiffon humide sans oublier de lubrifier les chaînes suffisamment selon les recommandations du fabricant.