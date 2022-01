Des sports, il y en a des tas. Des façons de perdre du poids, il y en a tout autant. Pourtant, ça n’empêche pas le Fitness d’avoir une place privilégiée dans le cœur de beaucoup de sportifs. Les raisons qui font du Fitness l’un des meilleurs sports pour rester en bonne santé sont multiples. Un autre avantage conséquent du Fitness c’est qu’on peut faire des cours aussi bien en salle que tranquillement chez soi. Si vous hésitez à commencer les Fitness et que vous ne savez pas lequel choisir, cet article est fait pour vous.

Pourquoi choisir les cours de Fitness ?

C’est vrai que le Fitness est comme tout autre sport, il permet de sculpter son corps tout en restant en bonne santé. Le Fitness a bien d’autres avantages :

il permet de réguler sa respiration ;

il fait gagner en souplesse ;

il permet de rester zen.

Tous ceux qui ont déjà essayé le Fitness savent très bien qu’on peut très facilement s’essouffler durant les séances. Mais en enchaînant les exercices, on remarque très vite que l’essoufflement du début a vite disparu. La raison est toute simple, le Fitness permet au corps de réguler sa respiration. D’ailleurs, pratiquer le Fitness régulièrement permet de limiter ses risques d’hypertension et les risques cardiovasculaires. Le Fitness ne fait pas que travailler les muscles, il travaille aussi les articulations, les tendons ainsi que les ligaments.

Résultats, on devient de plus en plus souple après avoir pratiqué depuis un moment. Qui dit coordination dit forcément concentration. Pour pouvoir faire une chorégraphie sportive digne de ce nom, le cerveau va devoir s’adapter et se concentrer pour faire tout ça. Le sport libère des endorphines qui sont responsables du sentiment de calme et de tranquillité qu’on associe à des séances de sport. Donc, rien de mieux pour supporter le stress du boulot et de la vie quotidienne.

Quels sont les meilleurs cours de Fitness ?

La pandémie a changé beaucoup de choses en termes de pratique sportive. Pendant très longtemps, les cours de Fitness se faisaient majoritairement dans des salles de sports. Maintenant, on peut suivre un programme de Fitness complet sans bouger de chez soi. Il existe beaucoup de cours de Fitness sur Internet qui permettent à la fois de reprendre la forme et perdre du poids. Ils proposent différentes activités différentes en plus du Fitness et sont des alliés de taille pour rester en bonne santé.

Objectif garder la forme de Lucile Woodward 2eme édition

Avec le programme spécial confinement, on apprend à rester actif, même chez soi. Les confinements à répétition ont fait que beaucoup de personnes ont pris du poids et cessé toute activité physique. Ce programme vise à se remettre en forme et surtout la garder. Ce programme s’adapte parfaitement à des séances à la maison. Les cours peuvent se faire dans de petits espaces et surtout sans matériel. On a droit aussi à 16 recettes équilibrées faites avec des légumes de saison pour garder la ligne et rester en bonne santé. Ces cours coûtent 39 euros et sont disponibles sur la boutique en ligne de Lucile Woodward.

Hiit burning avec Fitness Park

Pourquoi ne pas faire du Fitness en live ? Sur la plateforme Fitness Park Live on a droit à un coach exclusif. Avec des virus en live et en visio, le coach sera capable de booster ses élèves et corriger leur posture si nécessaire. Avec des sessions de 45 minutes, on peut brûler jusqu’à 500 calories. Parfait pour perdre les petits kilos en trop. Les virus en live coûtent 10 euros la séance mais ils sont gratuits pour ceux qui sont abonnés à Fitness Park.

Le Bodyattack

Pour ceux qui ont envie de se dépenser tout en se tonifiant et se sculptant, le Bodyattack est parfait pour ça. Au programme du Fitness, du cardio et une grande variété de mouvements. Un instructeur sera là pour guider les élèves et leur montrer comment faire les mouvements correctement et booster leur motivation. Il existe des séances de 55, 45 voire 30 minutes parfaites pour brûler le maximum de calories. Contrairement aux autres cours déjà présentés, ce cours n’est pas en ligne.