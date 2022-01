Chacun de nous a eu au moins une montre dans sa vie qui affiche évidement l’heure et la date. Avec la nouvelle technologie, on retrouve des montres beaucoup plus sophistiquées et plus intéressantes que les anciennes montres surtout pour les sportifs.

Que ce soit un homme ou une femme qui pratique une activité sportive, ces montres se montrent vraiment avantageuses pour toute la journée, elles sont équipées d’un compteur de calories, un chronomètre et d’un cardio-fréquence. Si vous êtes intéressé par ces montres fitness, vous retrouverez plusieurs modèles avec des centaines de fonctionnalités intéressantes. Pour cela, nous vous avons fait une petite sélection des meilleures montres fitness, lisez notre article pour en savoir plus.

À quoi servent les montres fitness ?

Les montres fitness sont considérées en quelque sorte comme un entraîneur sportif porté au poignet avec plusieurs avantages. Cet entraîneur est présent avec nous 24 h/24 et 7j/7, ce tracker fitness nous permet de surveiller notre activité avec exactitude. Une montre fitness est comme un tensiomètre ou un doigt électronique que vous avez sur la main, il mesure le pouls, les battements de cœur, la durée de sommeil et le nombre de pas quotidien.

En plus de cela, ces montres n’ont pas eu un grand succès restent quand même utiles. Ces dernières sont conçues avec des technologies de nouvelle génération avec plusieurs options :

les montres fitness avertissent les notifications telles que les messages, les appels, les rendez-vous et les réseaux sociaux ;

les montres fitness affichent les appels et les e-mails ;

; avec cette montre, vous pourrez piloter votre musique ou bien lancer un podcast ;

elles affichent le billet de train ainsi que la carte d’embarquement ;

payer chez les grands commerces.

Le top des meilleures montres fitness

Afin de vous aider à choisir une montre fitness, nous vous avons sélectionné les meilleures en se basant sur nos propres essais ainsi que les avis des consommateurs. La montre fitness Fitbit Charge est la première sur la liste du classement, surtout qu’elle présente un excellent rapport qualité prix avec plusieurs avantages dont :

un suivi d’activité ;

suivi et analyse du sommeil ;

un écran assez grand afin d’afficher les données ;

; GPS intégré avec smartphone ;

une autonomie de batterie qui dure jusqu’à 6 jours ;

un prix de 99.95 euros.

La montre fitness Fitbit Alta HR est une montre parfaite pour les femmes sportives avec toutes les fonctions possibles dans un bracelet très fin. En plus, dans un effort d’esthétique, la marque propose de nombreux modèles de bracelets en métal ou en cuir pour accompagner vos tenues. En ce qui concerne ses caractéristiques, elle est dotée d’une batterie qui tient pendant près de 7 jours, elle fait :

le suivi du rythme cardiaque ;

; suivi d’activité et analyse de sommeil ;

GPS disponible une fois connecté avec un smartphone ;

elle est dotée pour être compatible avec Android et iOS.

La montre fitness Fitpolo, une très jolie montre simple et élégante, convient parfaitement lors des entrainements pour faire un suivi complet. Pour ce qui est de ses caractéristiques :

elle dispose d’un GPS intégré ;

le suivi du rythme cardiaque et le suivi du sommeil ;

vous pouvez vous connecter pour recevoir les notifications, les appels et vous connecter via les réseaux sociaux.

Comment choisir ma montre fitness ?

Ces nouvelles montres connectées sont conçues pour répondre aux différents besoins des sportifs avec des fonctionnalités de plus en plus intéressantes, mais sur quel critère choisir ma montre ?