Trouver la motivation pour s’entraîner et pratiquer le fitness avec des salles de sport fermées n’est pas facile, cela est pire que de sortir le soir quand le temps n’arrange rien et que les parcs sont interdits.

Mais la solution est à portée de main, des applications de fitness qui nous montrent tous les exercices et différents entraînements que nous pouvons faire à la maison tout comme un entraîneur personnel. Nous avons sélectionné et testé quelques applications presque entièrement gratuites pour iPhone et Android, adaptées aux débutants et aux experts. Mais avant, comprenons d’abord ce qu’est la forme physique d’un individu.

Forme physique du corps

C’est la capacité du corps humain à répondre aux exigences imposées par l’environnement et la vie quotidienne. La forme physique est un état du corps et de l’esprit qui aide à développer une vie dynamique et positive et il est possible qu’elle affecte presque toutes les phases de l’existence humaine. La force musculaire, l’énergie, la vigueur, une bonne fonction pulmonaire et cardiaque et un état général de vigilance sont des signes évidents qu’une personne est en bonne forme physique.

Presque tout le monde est capable de faire une sorte d’exercice régulier, que ce soit de la simple marche ou du jogging. Les sports comme la natation, le cyclisme, l’aérobic et la danse sont également très bénéfiques. Il existe de nombreux types de sports qui contribuent à améliorer la condition physique. La pratique du yoga est aussi très bénéfique pour être un exercice de l’esprit et du corps qui combine des étirements et une respiration contrôlée pour atteindre la relaxation et stabiliser l’humeur.

Les meilleures applications pour votre programme fitness

Nous avons sélectionné 4 applications entièrement gratuites pour les débutants et les plus avancés.

Club d’entraînement Nike

L’application développée par Nike propose plus de190 entraînements gratuits à la demande, en vidéo, expliqués par Nike Master Trainers et adaptés à tous.

Les possibilités de personnalisation sont nombreuses, de l’intensité de l’entraînement au temps dont nous disposons (15 minutes suffisent). L’application vous permet également de choisir entre :

le yoga ;

la mobilité ;

la musculation ;

le cardio ;

le HIIT.

Par rapport à d’autres applications de fitness, elle présente deux avantages, elle permet d’étaler le programme d’entraînement sur plusieurs semaines et offre de précieux conseils de santé.

IMUSCLE2

Chaque muscle a son propre exercice. Le principe sur lequel repose cette application est simple : il suffit de cliquer sur n’importe quel muscle du modèle anatomique virtuel pour découvrir quels sont les principaux exercices pour l’entraîner. Il y a un large choix qui comprend des exercices à faire en salle avec des appareils de musculation et d’autres qui peuvent être pratiqués à la maison, même sans outils.

SWEATCOIN

Si vous faites partie de ceux qui ont toujours besoin d’une petite incitation, c’est l’application de fitness pour vous. Tous les 1000 pas comptés à l’aide du GPS de votre téléphone portable, vous obtenez un sweatcoin, une monnaie virtuelle qui peut être dépensée dans l’application en ligne store, où l’on trouve un peu de tout à savoir gadgets, vêtements, voire quelques produits high-tech de dernière génération.

Ceci nous pousse à faire plus de pas que prévu ! Quand nous marchons, le flux sanguin augmente, apportant de l’oxygène et des nutriments aux muscles des jambes et également au cerveau.

FitOn Workouts and fitness Plans

Cette application nous apprend quelques exercices à faire à la maison, sans avoir besoin d’outils, si nous n’avons pas la chance d’aller à la salle de sport. De plus, il vous montre également des routines d’échauffement et d’étirement, suit vos progrès et vous permet de déclencher des rappels pour que vous ne vous oubliez pas.

Le choix se fait entre 3 niveaux : débutant, intermédiaire, avancé et pour expliquer les exercices, il y a de courtes vidéos animées. Les personnes en bonne santé peuvent développer leurs propres programmes. La règle générale est de ne pas faire de l’exercice intense ; c’est-à-dire qu’il est bien de se surpasser tout en écoutant son corps. Les personnes ayant des problèmes de santé doivent consulter un médecin avant de développer un régime ou de s’engager dans toute forme d’exercice physique vigoureux.