Si vous allez à la salle de sport pour perdre du poids ou vous muscler le corps, vous avez probablement déjà utilisé un rameur. Le rameur est un appareil de fitness très polyvalent qui peut être utilisé de plusieurs façons, selon les muscles à travailler ainsi que vos objectifs à atteindre. Que vous soyez débutant ou sportif aguerri, cette machine de sport complète est faite pour vous, s’adapte à votre condition physique avec des risques de blessures très faibles.

Dans cet article, nous allons passer au crible le rameur de fitness, entre utilités, efficacités et bienfaits. Cet appareil de sport n’aura plus aucun secret pour vous !

Qu’est-ce qu’un rameur fitness ?

Le rameur de fitness que l’on appelle aussi « aviron d’intérieur » est un appareil de sport dans la catégorie « cardio training » qui permet de reproduire les gestes de l’aviron. À l’origine, cette machine a été fabriquée pour permettre aux amateurs de cette discipline de s’entrainer lorsque les conditions météorologiques ne sont pas favorables. Mais depuis quelques temps, le rameur s’est démocratisé par son efficacité et ses nombreux bienfaits, et est même devenu l’accessoire star des salles de sports. Voici les principaux composants d’un rameur fitness :

un siège coulissant : qui permet de faire des va-et-vient sur un rail ;

un cale pied : une pédale qui comme son nom l’inique sert à stabiliser les pieds des sportifs lors des exercices ;

une poutre : représentant la structure de cet appareil de sport ;

un résistance : a le rôle de simuler le geste des rames sur l’eau ;

une poignée de rame : cette manivelle fait office de rame ;

une console de contrôle : vous indiquant les différentes données de l’entrainement.

Ce qui fait le succès de cet appareil de sport c’est qu’il est à la portée de tous. Pour s’en servir, il suffit simplement de ramer. Sur le marché, vous trouverez 3 familles de rameurs fitness, le modèle scandinave, le rameur à tirage centrale et enfin le latin. Vous pouvez profiter de cet appareil en salle de sport ou vous en procurer un dans les magasins spécialisés en équipement sportif. Pour un rameur d’entrée de gamme, il faut débourser un minimum de 150 euros, et aller jusqu’à 2 500 euros pour les modèles haut de gamme.

Quels sont les avantages d’utiliser un rameur de fitness ?

Le rameur est devenu l’équipement de sport le plus prisé des salles de sport car il permet de travailler la majorité des muscles du corps et apporte de nombreux avantages. Selon une étude, l’aviron est l’un des sports les plus complets qui fait travailler jusqu’à 90% des muscles du corps, entre bras, fessier, épaules, genoux, abdominaux, la liste est longue. Et comme le rameur simule les gestes de l’aviron, vous n’aurez pas à vous mouiller pour profiter de tous les bienfaits de ce sport hors du commun ! Voici un petit aperçu des avantages que peut apporter un rameur de fitness :

cet appareil de sport affine la silhouette et raffermi la plupart des muscles du corps ;

et raffermi la plupart des muscles du corps ; proposant des exercices de cardio training, il permet de brûler les graisses et accélérer le métabolisme ;

il réduit les risques de blessures et améliore la souplesse des articulations ;

il fait travailler le système cardiovasculaire afin d’être en bonne santé et prévenir certaines maladies ;

renforce le squelette et améliore la posture, tout en baissant les risques de douleurs articulaires chroniques.

Le gros avantage avec le rameur, c’est que tout le monde peut s’y mettre, car cette machine de sport innovante s’adapte à votre rythme. Même si vous êtes sensible des genoux, des hanches ou des chevilles, rassurez-vous, vous pouvez faire du rameur sans craintes, car cet appareil vous fera travailler sans impacter vos articulations.

Quels muscles peut-on travailler avec le rameur fitness ?

Le rameur fait travailler presque tous les muscles du haut et du bas du corps. Parmi les muscles du haut du corps sollicités par le rameur, nous avons les biceps, les épaules et les muscles de l’abdomen. Et pour ce qui est des muscles du bas du corps que l’on peut travailler avec cet équipement, nous avons les mollets, les fessiers et les jambes. Tout comme la natation, le rameur fitness est un sport complet !