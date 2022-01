Faire du Fitness sur un sol froid et dur n’a rien d’une partie de plaisir. En plus d’être inconfortable, ce n’est pas recommandé pour les articulations. C’est d’ailleurs pour ça que tout amateur de Fitness se doit de posséder un tapis conçu pour. Les tapis de Fitness, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. On peut les utiliser aussi bien pieds nus qu’avec des chaussures de sport. En gros, il y a un tapis de Fitness idéal pour toutes les personnes qui pratiquent ce sport. Il suffit juste de savoir le choisir.

Comment choisir son tapis de Fitness ?

Les tapis de Fitness font partie des accessoires indispensables pour pratiquer le Fitness. Il est très facile d’en trouver dans les boutiques spécialisées mais ils ne sont pas forcément adaptés à tout le monde. C’est d’ailleurs pour ça qu’il faut choisir soigneusement son tapis pour pratiquer cette activité en toute sérénité. Il faut savoir qu’un tapis de Fitness doit avoir un minimum de fermeté pour absorber les chocs. Il ne doit cependant pas être trop épais pour éviter les variations de niveau. Ces tapis peuvent être utilisés aussi bien pieds nus qu’avec des chaussures. Ils sont ultra résistants à l’abrasion et donc, on peut les utiliser avec des chaussures sans problèmes. Plusieurs critères doivent entrer en jeu pour choisir son tapis correctement :

la taille ;

la matière ;

l’épaisseur.

La taille

En ce qui concerne la taille, la plupart des tapis de Fitness mesurent entre 140 et 160 cm. Ces dimensions sont largement suffisantes pour une pratique classique du pilates. Il en existe certains qui ne font que 50cm de long et qui servent à protéger la seule zone qui travaille. L’avantage avec ce type de tapis, c’est qu’ils sont très faciles à ranger. Les personnes de grandes ont eux aussi des tapis spécialement pour eux étant donné qu’il existe des modèles XXL à 180 ou 190 cm.

La matière

La matière compte pour beaucoup dans le choix de son tapis de Fitness. Cela va énormément dépendre de la façon dont on pratique le Fitness mais aussi du niveau de confort qu’on veut avoir. Si on décide de faire ses séances avec des chaussures, il vaut mieux se tourner vers des tapis de sol avec un film de protection en propylène. Pas besoin de se soucier de l’usure, parce que ce type de tapis y résiste très bien. En ce qui concerne les personnes qui pratiquent pieds nus ou qui recherchent plus de confort, il vaut mieux se tourner vers un tapis en mousse. Ces tapis sont certes plus moelleux mais ils sont aussi plus sensibles à l’usure.

L’épaisseur

En ce qui concerne l’épaisseur, le tapis doit être assez épais pour protéger du froid du sol et de sa dureté surtout si on pratique pieds nus. Mais un bon tapis de Fitness ne doit pas dépasser une certaine épaisseur pour pouvoir faire les exercices correctement. Il faut donc choisir un tapis avec 7mm d’épaisseur pour le confort et une bonne pratique.

Quels sont les meilleurs tapis de Fitness ?

Pour pratiquer le Fitness dans de meilleures conditions, il faut choisir le meilleur tapis possible. Sauf qu’avec tous les tapis qui sont disponibles, il s’avère assez compliqué de faire son choix. Heureusement, certains tapis sont devenus depuis quelque temps des chouchous des salles de sports et des sportifs de longue date. Ces tapis sont à la fois pratiques et de très bonne qualité. Parmi les tapis les plus recommandés nous avons :