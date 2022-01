De nos jours, le sport est devenu un remède contre le stress et l’anxiété, mais aussi une manière efficace pour travailler notre corps et rester en bonne santé. Parmi les appareils qui travaillent notre rythme cardio-vasculaire et nous aident à perde du poids, on distingue les vélos d’appartement, car ils nous permettent de mieux travailler notre forme fitness, autrement dit notre forme physique. Les vélos d’apparemment restent un moyen très efficace pour travailler notre fitness et améliorer nos conditions physiques.

Les vélos appartement fitness

Vous avez deux façons d’utiliser votre vélo d’appartement pour perdre du poids, soit vous l’utilisez seulement pour garder votre forme et travailler sur un engagement cardiovasculaire et pulmonaire ou pour une perte de poids. Si vous voulez travailler sur votre rythme cardiaque et muscler vos jambes et avoir des poumons efficaces, essayez de programmer des séquences de 30 secondes par exemple, dans ce cas, vous augmentez le rythme au maximum. Si vous êtes débutant, commencez toujours par des petites séances de quelques minutes, essayez de pédaler tout en mettant votre main sur le guidon, vous pouvez ressentir une petite résistance sur les pédales. Lorsqu’on s’arrête de pédaler, il vaut mieux se lever et garder les pieds sur les pédales, orienter les talents vers le sol et reprendre son souffle convenablement.

Ce type de vélo appelé aussi vélo stationnaire possède plusieurs avantages, car il ne permet pas de pratiquer du sport directement chez soi sans contrainte de météo ou de l’état de la route. De plus, les vélos d’appartement peuvent être paramétrés d’une manière facile, il est même possible de faire un suivi régulier de sa performance et de sa façon de l’améliorer. Le vélo d’appartement est très intéressant si on souhaite travailler notre fitness et améliorer notre forme physique. Dans les cas de rééducation, il est même adapté pour les personnes qui ont une mobilité réduite ou atteintes de maladies dégénératives comme les malades qui ont perdu leur équilibre. Le vélo stationnaire peut nous aider à diminuer considérablement le stress dans la maison notamment sur les périodes difficiles comme celles du confinement, de plus, c’est un outil idéal pour s’approprier l’activité physique et pour retrouver des capacités physiques.

L’utilisation recommandée de votre vélo d’appartement fitness

La première étape à faire, c’est de bien régler la banquette du vélo selon votre hauteur dans la mesure où lorsque vous vous asseyez sur votre vélo, il faut avoir une légère flexion au niveau de votre jambe.

commencez toujours avec une petite cadence pour s’échauffer convenablement après augmentez le rythme au fur et à mesure selon votre capacité ;

pour s’échauffer convenablement après augmentez le rythme au fur et à mesure selon votre capacité ; il faut rentrer les coudes et allonger le dos, il est vraiment déconseillé de pratiquer avec un dos enroulé et la nuque penchée en avant, sinon cela va vous créer des maux au niveau des vertèbres ;

essayez toujours de trouver une source de motivation pour vos entraînements, pour s’améliorer d’une manière rapide et de rester connecté à votre objectif de départ, par exemple, vous pouvez utiliser une musique rythmée ou une vidéo motivante ;

essayez d’éviter d’ouvrir les genoux vers l’extérieur, l’idée, c’est d’avoir le genou dans l’axe voire un petit peu vers l’intérieur ;

il faut très bien gérer les inspirations et les expirations, pour cela, il est très recommandé de faire des cycles d’inspirations et d’expirations pour mieux aérer notre corps ;

; évitez d’intervertir vos épaules, essayez de les ouvrir tout en étant décontracté et focalisé sur l’exercice physique ;

vous pouvez même utiliser les poids pour faire un double travail sur les jambes et sur les mains.

Concernant les pauses, vous pouvez les faire à travers une diminution conséquente du rythme de travail. Pour conclure, le vélo d’appartement vous permet de mieux travailler votre physique et il vous aide à contourner toutes les sortes d’anxiété. L’avantage du vélo d’appartement est qu’il est très facile à utiliser pour toutes les personnes même celles qui ont un problème de mobilité réduite.