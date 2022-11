Vous souhaitez profiter d’une expérience inoubliable en partant en croisière ? Quel est le meilleur mois de l’année pour partir en croisière ? Climat doux, petit budget, tranquillité absolue… Nous allons vous donner toutes les raisons de partir en croisière avec un itinéraire en Méditerranée en septembre prochain.

Croisiere Costa septembre : la période parfaite pour un séjour inoubliable

Cela peut paraître étonnant, mais le mois de septembre est, incontestablement, la meilleure période pour partir en croisière, et ce pour une multitude de raisons. La croisière est une manière de voyager qui séduit et attire de plus en plus de voyageurs seuls, en famille, en couple ou entre amis. Véritable tendance du moment, n’attendez plus pour réserver votre billet. Et c’est au moment de choisir vos dates que nous intervenons pour vous conseiller d’opter pour le mois de septembre.

Le petit budget

Tout d’abord et c’est bien connu, partir en vacances au mois de septembre vous permet de faire des économies financières considérables et non négligeables. De cette façon, vous pouvez voyager en croisière à un prix accessible. C’est également l’occasion de vous faire plaisir en optant pour des options haut de gamme à un prix réduit. Vous pourrez aussi vous faire plus plaisir durant les excursions et avec les extras sur le navire.

La tranquillité

C’est un autre avantage de partir en septembre, et pas des moindres. En effet, septembre est bien plus synonyme de rentrée que de vacances. Cela veut dire que vous profiterez d’un séjour au calme absolu et loin de la foule touristique qui se trouve en croisière durant l’été. Repos et détente seront au rendez-vous !

La douceur du climat

Pendant ce mois, toutes les régions méditerranéennes baignent dans un climat agréable et doux. Vous pourrez profiter pleinement des derniers jours de soleil et de la chaleur avant l’hiver sans pour autant cramer au soleil et souffrir de la chaleur du mois d’août. Vous pourrez découvrir toutes les richesses de la Méditerranée avec sa mer et ses côtes ensoleillées.

Les meilleurs itinéraires en Méditerranée

Pour partir en croisière en septembre, nul besoin de se rendre à l’autre bout du monde pour vivre une expérience magique. La Méditerranée regorge de trésors et de richesses à découvrir. Les compagnies redoublent d’efforts pour se réinventer et proposer un grand nombre d’itinéraires divers et variés pour votre plus grand bonheur.

La Corse est probablement le meilleur itinéraire de croisière sur la Méditerranée. Depuis Marseille ou Nice, vous prendre la mer en direction de l’île de beauté pour en prendre plein les yeux durant la durée de votre séjour. Avec les excursions, vous pourrez également partir à la découverte des villages, des plages et de la culture pour passer des moments inoubliables. Avec une croisière sur la Méditerranée en direction de la Corse, nous vous certifions que vous allez en prendre plein la vue et que vous n’allez pas regretter ce séjour hors du commun.

Vous n’avez plus qu’à réserver vos billets et préparer vos bagages pour une croisière en Corse en septembre !