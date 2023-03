Netflix : les utilisateurs visés par une grosse arnaque en ce moment !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler de la fameuse plateforme de vidéos ! En effet, cela fait déjà plusieurs années que l’on entend des rumeurs toutes plus dingues les unes que les autres au sujet de cette plateforme de streaming vidéo, et pour cause : il s’agit aujourd’hui de l’une des plus populaires en ce moment même !

Avec notamment des concurrents comme Disney ou encore Amazon qui ne cessent de redoubler d’efforts pour essayer d’aller concurrencer Netflix, on se doute bien que rien ne va pouvoir se passer comme prévu…

🎬 Pour tous ceux qui ont accès à Netflix, allez dévorer ce documentaire sur l'ascension et la chute de Bernard Madoff à Wall Street ! La plus grosse arnaque via la pyramide de Ponzi (après le système de retraite en 🇨🇵 🤣) Passionnant 👍 pic.twitter.com/xfXbOCbaGJ — Tony FBR (@tony_fbr_invest) March 11, 2023

Netflix visé par une arnaque énorme !

En effet, c’est une fois de plus sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir que certains d’entre vous ont pu voir que cela allait très mal se passer, notamment si vous avez pu recevoir un message de la part de Netflix.

Bien évidemment, on sait d’ores et déjà que certains d’entre vous vont essayer tant bien que mal de s’en sortir, mais cela pourrait clairement tout changer pour des millions de personnes qui manquent parfois cruellement de vigilance. Et si certains auraient pu penser que Netflix allait en revanche s’arrêter là, et bien c’était sans compter sur la détermination de la plateforme qui a bien compté ne rien laisser passer.

Comme vous allez le voir, cette très grosse arnaque a pu faire très mal à certains d’entre vous qui ont pu parfois se retrouver dans une situation assez difficile à suivre. Évidemment, vous allez devoir prendre les devants pour être sûr et certain de ne pas vous tromper dans le cas où vous pourriez être visés par cette grosse arnaque qui touche en priorité les abonnés de la plateforme de streaming Netflix.

Attention, ce message pourrait vous coûter très cher !

Ces derniers mois, les rumeurs sont tombées, et elles ne sont pas belles à voir pour les utilisateurs de la plateforme Netflix ! En effet, vous allez notamment constater que certains ont pu se lancer parfois dans des partages de codes, comme on a pu le voir à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, mais aussi dans un contexte privé.

Les diffusions pirates sont massives depuis quelques jours (mails et SMS). Les faux liens [partie blanche] détectés par ZATAZ ne sont pas tous activés, pour le moment, par les malveillants. Prudence ! #news #alerte @zataz

#zataz #Netflix #phishing pic.twitter.com/GVYzk9SX1X — Damien Bancal "o/" (@Damien_Bancal) March 1, 2023

Pour vous en rendre compte, il suffit d’ailleurs tout simplement de demander autour de vous, ou vous allez être très clairement surpris de voir qu’il est assez difficile de savoir où donner de la tête…

En effet, le partage de codes sur Netflix n’est pas recommandé, et pire encore, il faut savoir que c’est une pratique qui est tout simplement interdite. Jusqu’à présent, la fameuse firme américaine avait pu laisser passer les utilisateurs qui laissent leurs codes partout autour d’eux, que ce soit auprès de leur famille, de leurs amis, ou même tout simplement auprès de leurs collègues de travail.

Une arnaque qui se base sur l’actualité…

En revanche, vous allez voir que certains peuvent aller bien trop loin dans ces pratiques, si bien que Netflix a décidé de sévir assez fortement. C’est exactement dans ce contexte très précis que la firme anglaise a tout simplement décidé de frapper fort, mais que l’on a aussi pu retrouver des grosses arnaques à ce sujet.

En effet, cette arnaque vise à demander de l’argent aux abonnés Netflix à travers un simple SMS ! Avec également certains utilisateurs qui auraient pu recevoir une demande de paiement par mail qui n’est pourtant pas authentique, on se doute bien que cela pourrait donner lieu à de mauvaises surprises pour des millions d’abonnés Netflix !