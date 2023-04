Netflix : les abonnés sont sous le choc en découvrant que ce programme disparaît de la plateforme !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que la fameuse plateforme de streaming soit mise à mal par des nouvelles. En effet, récemment, vous avez d’ailleurs forcément pu entendre parler des scandales qui ont notamment pu avoir des conséquences sur les abonnements de la plateforme.

Il faut bien dire que même si la plateforme a pu faire parler d’elle pendant très longtemps, cela n’a pas été toujours suffisant pour que les abonnés restent fidèles à la fameuse plateforme, ce qui est tout à fait le. En revanche, alors que certains d’entre vous peuvent manquer de moyens financiers depuis que l’on connaît cette grande crise économique, il faut bien dire que cela pourrait tout changer.

Avril = Pollen + Agenda pic.twitter.com/0hdCl1DLC1 — Netflix France (@NetflixFR) March 27, 2023

En effet, avec notamment des scandales à répétition de la plateforme qui font de plus en plus de bruit, on se doute bien que plus rien ne sera comme avant pour les personnes qui vont découvrir cette nouvelle. En effet, le bad buzz continue pour Netflix, et force est de constater que les mauvaises nouvelles ne font que s’accumuler ces derniers jours.

Il va donc falloir prendre les devants et essayer de ne pas vous retrouver face à un service de streaming qui ne proposera plus les titres pour lesquels vous vous êtes abonné il y a de cela plusieurs mois ou plusieurs années.

Une série mythique pour certains d’entre vous !

Fort heureusement, il ne faut pas non plus s’avouer vaincu, car on sait aussi très bien que la fameuse plateforme de streaming propose aussi un nombre assez conséquent de nouvelles séries et de films qui devraient aussi vous faire plaisir. Mais alors, quelle est finalement cette fameuse série qui va pouvoir disparaître du jour au lendemain et vous empêcher de profiter de votre abonnement en regardant des épisodes de cette fameuse série pas comme les autres ?

Si vous vous demandez de quelle série il s’agit, et bien, vous allez être très surpris de voir cette dernière… En effet, il faut savoir que les séries et les films qui sont disponibles sur la fameuse plateforme ne le sont pas de façon purement et simplement indéfinie. Malheureusement, il s’agit de la série The It Crowd qui ne sera plus disponible dès le 25 avril. Concrètement, vous allez notamment voir que ces fameuses séries que l’on peut voir sur la plateforme sont présentes parfois pour une durée qui reste assez limitée, il faut bien le dire.

Et cette fois-ci, c’est une fois de plus que les réseaux sociaux que l’on a pu voir que les nombreux fans de la série The It Crowd ont pu s’insurger en voyant que cette série allait pouvoir disparaître presque du jour au lendemain.

Malheureusement pour vous, si vous souhaitez continuer à la regarder, il faudra aller voir ailleurs ! Une mauvaise nouvelle qui pourrait bien avoir de lourdes conséquences pour la fameuse plateforme de streaming, notamment quand on sait qu’elle a pu perdre quelques abonnés il y a de cela quelques temps déjà.

De nouvelles séries arrivent pour la remplacer !

Fort heureusement, Netflix ne se contente pas d’annoncer des mauvaises nouvelles, et on ne peut que s’en réjouir ! En effet, il se trouve sur la plateforme a notamment pu dire qu’elle allait purement et simplement ajouter de toutes nouvelles séries à son catalogue, ce dont on ne peut que se réjouir finalement.

Une fois de plus, en revanche, il va falloir être patient, car c’est en général en fin de mois que l’on connaît les nouvelles séries et les nouveaux films qui seront bientôt disponibles sur la fameuse plateforme de streaming.