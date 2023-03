Une nouvelle maladie horrible cause de plus en plus de morts, les autorités sanitaires pourraient être débordées !

C’est désormais une situation qui est plus que critique ! En effet, si certains auraient pu penser que les problématiques sanitaires étaient désormais derrière nous, c’était sans compter sur cette nouvelle information qui risque de faire encore et toujours plus de bruit !

En effet, vous allez notamment voir que certains ne se privent pas pour aller encore et toujours plus loin dans leurs démarches de recherches pour éviter les pandémies, mais malheureusement, il se pourrait bien que cela ne soit pas assez suffisant.

Une nouvelle maladie qui fait encore peu de bruit…

Comme vous allez le voir, avec notamment une nouvelle maladie qui fait de plus en plus de morts dans le monde, on pourrait malheureusement penser que la situation pourrait rapidement s’envenimer dans les jours et dans les prochaines semaines à venir. Alors que la France vit une période encore difficile suite à la réforme des retraites, tout porte à croire que la situation pourrait devenir encore pire que prévu…

Ces dernières semaines, on constate par ailleurs que certains pays étrangers ont d’ailleurs pu prendre les devants, même si pour le moment, nous n’avons encore que très peu d’informations sur cette maladie assez étonnante, il faut bien le dire. En effet, même si certains d’entre vous ont pu parfois se tourner vers sources scientifiques nationales, il se pourrait bien qu’il vous manque parfois certaines informations clés ailleurs en France…

⚠️ BREAKING:@WHO assesses Marburg virus risk to be very high in Tanzania 🇹🇿 after an outbreak was reported a few days ago. pic.twitter.com/wa1zjLyISU — Infectious Disease Tracker (@HmpxvT) March 24, 2023

En effet, c’est notamment en Tanzanie que l’on a pu entendre parler d’une maladie terrible qui pourrait concerner de plus en plus de monde, notamment si tout n’est pas pris en compte avant que la situation se dégrade dans les jours ou dans les toutes prochaines semaines à venir…

Et si la France pouvait être concernée par cette maladie ?

Une fois de plus, c’est donc à l’étranger que cette maladie a pu voir le jour, notamment dans la région de Kagera en Tanzanie, mais en revanche, nul ne sait encore combien de personnes vont pouvoir être touchés dans le pays, ou encore si on va pouvoir voir cette maladie aller au delà) des frontières de la Tanzanie.

#Tanzanie 🇹🇿 : au moins 5 morts des suites d’un virus mystérieux nommé la fièvre hémorragique de #Marburg via @SACNSNew pic.twitter.com/abQOoPHPFu — LesNews (@LesNews) March 22, 2023

En effet, tout le monde se souvient encore de ce que l’on avait pu vivre il y a de cela tout juste quelques années, notamment lors de la crise sanitaire liée au coronavirus. Avec une pandémie qui a pu commencer par la Chine, on constate toutefois que de plus en plus de pays ont pu être concernés par la suite, avec bien évidemment la France.

Si, pour l’instant, on ne rappelle que peu de morts pour le moment qui sont concernés par cette maladie, on se doute bien que la population locale doit toutefois garder son calme face aux symptômes qui peuvent paraître assez anodins, mais qui ont pu tout de même causer la mort de certaines personnes…

Tanzanie : la toute première épidémie du virus Marburg fait cinq morts@OMS_Afrique I @WHOhttps://t.co/gaQl7HGrIW — ONU Info (@ONUinfo) March 25, 2023

Attention aux symptômes qui peuvent vous induire en erreur !

Si on en sait encore assez peu sur cette maladie qui frappe la Tanzanie, on sait en revanche que les symptômes sont assez communs à de nombreuses autres maladies…

Concrètement, si vous avez notamment pu avoir des vomissements, une insuffisance rénale, ou encore de la fièvre, il va falloir clairement redoubler de vigilance. Dans ce cas de figure, essayez surtout d’avoir une hygiène assez irréprochable, notamment si vous voulez pouvoir éviter de contaminer des proches à la maison ou même dans un cadre professionnel…