Cette chirurgienne fait un geste hallucinant pour anesthésier sa patiente, les internautes sont choqués !

Alors que des millions de personnes en France et dans le monde ont été contraintes de décaler des opérations à réaliser, notamment à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, on peut dire que tout a pu changer depuis déjà quelques mois. En effet, cela n’aura pu échapper à personne : tout le monde a pu constater que les opérations n’étaient plus repoussées, mais les anesthésies étaient parfois difficiles pour certains !

Des patients qui ont très peur des anesthésies !

Il faut dire que si certains patients ont parfois l’habitude de subir certaines anesthésies, cela n’est clairement pas le cas pour tout le monde… Il n’est malheureusement pas rare de voir certains hommes et certaines femmes avoir beaucoup de stress pendant qu’ils doivent se préparer à une anesthésie.

Devant une telle épreuve comme celle-ci, on se doute bien que certains ont pu essayer de trouver de toutes nouvelles astuces pour essayer tant bien que mal de soulager les patients. Si cela peut paraître anodin, il faut savoir tout de même que les anesthésies peuvent parfois très mal se passer, et même provoquer des situations assez difficiles et contraignantes à vivre !

Dans les pires des cas, certains patients ont même très peur de ne jamais se réveiller d’une anesthésie, même s’il faut bien dire que ces cas restent assez rares dans l’ensemble, il faut bien le préciser ! Néanmoins, on peut dire que certains professionnels de santé n’hésitent clairement pas à prendre les devants pour essayer tant bien que mal de soulager leurs patients, comme on a pu le voir dans la ville de Bordeaux…

Une nouvelle technique qui pourrait bien vous inspirer !

Si certains d’entre vous ont parfois assez peur de se faire anesthésier, on peut dire que cela ne devrait plus du tout être le cas si vous vous rendez dans la ville de Bordeaux, et plus précisément dans la polyclinique de Bordeaux Nord. En effet, vous y trouverez notamment une chirurgienne qui n’hésite pas à employer les grands moyens pour pouvoir faciliter les anesthésies des différents patients.

En effet, Aïcha N’Doye a pu récemment être mise en avant par l’intermédiaire des réseaux sociaux, à travers une vidéo qui n’arrête pas de faire le buzz !

Comme vous allez le voir, ce docteur peut parfois paraître assez étonnant dans ses choix, mais cette fois-ci, il semblerait que la décision qu’elle ait pu prendre fasse bien toute la différence. En effet, elle a purement et simplement décidé de chanter une chanson à sa patiente pour faciliter l’anesthésie, et cela a pu être redoutablement efficace…

Une grande chanteuse américaine mise en avant pour faciliter l’anesthésie !

C’est donc une fois de plus sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir une vidéo pas comme les autres, et celle-ci pourrait bien être assez surprenante pour bon nombre d’entre vous. En effet, en vous rendant dans une clinique pour une anesthésie, vous avez certainement l’habitude d’avoir une méthode assez classique pour vous endormir.

Mais en ce qui concerne cette chirurgienne, il n’en est rien ! En effet, elle a purement et simplement décidé de chanter une belle chanson de la chanteuse américaine Alicia Keys pour sa patiente. Avec une interprétation de la chanson If I ain’t got you, on se doute bien que cela va pouvoir faciliter l’anesthésie de la patiente comme on a pu le voir dans cette vidéo pas tout à fait comme les autres !