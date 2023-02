Vous allez être payé pour manger du fromage, c’est le meilleur job du monde !

Alors que le fromage est souvent soumis à des rappels de produits qui sont parfois assez scandaleux, on constate tout de même que le fromage est tout de même encore très apprécié par des millions de français ! En effet, avec de plus en plus de personnes qui se lancent parfois dans des situations assez difficiles où manger du fromage peut être dangereux, on se doute tout de même que cela va tout de même avoir de bons côtés pour apprécier le fromage.

Du fromage pour tout le monde !

Pour bien vous en rendre compte, il suffit d’ailleurs de voir le nombre de fois où certains français ont pu soulever le fait que le fromage faisait clairement partie de leurs aliments préférés, et dont ils pourraient notamment difficilement se passer sur une île déserte. Mais finalement, comment peut-on vraiment profiter du fromage par tous les moyens ?

Et bien, on a notamment pu constater que certaines grandes marques et entreprises étaient prêtes à tout pour pouvoir tester leurs fromages ! Et pour cause, avec notamment des parts de marché à prendre en France et partout ailleurs dans le monde, on se doute bien que certaines entreprises n’ont tout simplement pas le choix de pouvoir se tourner vers des personnes très sérieuses qui pourraient être prêtes à tout pour manger un peu de fromage.

Par conséquent, c’est notamment suite à une étude assez particulière que l’on a pu découvrir une nouvelle fois un vrai scandale qui pourrait faire encore et toujours plus de bruit pour certains d’entre vous !

WOULD YOU SIGN UP FOR THIS? 😋🧀 The Sleep-Junkie company has an irresistible job offer for dedicated cheese fans as a way to test out a European sleep theory, which claims that having cheese before bed “gives you nightmares.” https://t.co/TmL73B8Exb | @philstarlife pic.twitter.com/vjPytblGrF — The Philippine Star (@PhilippineStar) January 21, 2023

Vous allez adorer manger du fromage !

Et si vous pouviez être tout simplement payé pour manger du fromage ? Et bien, avec l’étude que Sleep Junkie a pu mener récemment, autant dire que l’on va pouvoir constater que le fromage à un rôle majeur dans bien des aspects de notre vie de tous les jours? Comme vous pouvez vous en douter, il se trouve que cet organisme n’est au départ pas spécialement spécialisé dans le monde du fromage, mais plutôt dans le monde du sommeil !

Et pourtant, c’est bel et bien cet organisme qui a décidé de mener une étude très sérieuse dans le fromage ! Très concrètement, cette étude consisterait à montrer que le fromage peut avoir des conséquences ou non sur le sommeil ! Pour cela, 5 personnes sont alors recherchées pour pouvoir participer à une étude qui pourrait tout changer.

#SundayBrunch – "Dream" Job Alert! Sleep Junkie needs "dairy dreamers" to eat a variety of cheese before going to bed every day for 3 mths to test the effects dairy has on sleep! Not only do you get a ton of Cheese, but they also pay $1,000!

Learn more: https://t.co/99mWVoqWxU pic.twitter.com/yQlaoX01kc — The Bucket List Project (@TheBLPblog) February 5, 2023

D’ailleurs, si vous avez du mal à dormir pendant la nuit, pourquoi ne pas en profiter pour essayer de changer vos habitudes alimentaires ? Vous pourrez alors vous rendre compte que cela peut parfois donner lieu à de sérieuses situations assez difficiles à comprendre pour certains d’entre vous qui n’ont pas toujours l’occasion de se lancer dans des métiers parfois assez originaux !

Vous aurez besoin de manger beaucoup de fromage !

Pour les besoins de cette étude, les personnes qui sont recherchées pour manger du fromage devront alors en déguster pendant 3 mois : une période assez longue qui pourrait tout changer pour certains d’entre vous !

#RT @nowthisnews: Mattress review and resource website Sleep Junkie is offering $1,000 to 5 'dairy dreamers' who are willing to eat cheese before they go to bed every night and report if they have any nightmares Read more: https://t.co/ZxNJubt4jD pic.twitter.com/4QtdrdjaWd — T.N.T VIRAL US 🇺🇲 (@TNTVIRALUS) January 27, 2023

En revanche, si vous voulez pouvoir être sûrs et certains de savoir si cela fonctionne pour vous ou non, vous allez devoir faire preuve de beaucoup d’observations : en effet, il se trouve que les résultats devraient montrer si les fromages peuvent vous faire faire des cauchemars pendant la nuit, ou si la consommation n’est pas du tout liée à cela…