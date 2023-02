Attention, l’assurance chômage vient de changer et vous êtes peut être concerné par cette mauvaise nouvelle !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler des nouvelles de la part du gouvernement ou les aides sociales qui peuvent être réduites, ou augmentées dans de rares cas… Il faut dire que l’inflation a pu faire encore et toujours plus de bruit depuis déjà quelque temps, et on ne compte plus pour ainsi dire les français qui ont pu se retrouver mis à mal par des décisions de la part du gouvernement français ou des organismes publics…

Une mauvaise nouvelle peut en cacher une autre !

Comme vous allez le voir, avec notamment une baisse qui va pouvoir concerner des millions de français, on se doute bien que c’est une nouvelle assez terrible qui va petit être vous concerner. Autant être très clair sur le sujet, si vous avez d’ailleurs eu l’occasion de vous rendre récemment dans votre centre Pôle Emploi, il y a d’ailleurs peut-être eu une mention de ce qui a pu faire toute la différence avec notamment de plus en plus de chômeurs furieux face à cette nouvelle annonce.

En effet, ce n’est malheureusement un secret pour personne : avec des économies qui doivent être très rapidement faites pour que l’État ne se retrouve pas dans une situation financière incontrôlable, on se doute bien que des décisions assez lourdes vont devoir être prises…

En revanche, avec notamment la réforme des retraites qui risque de faire beaucoup de bruit dans les jours et dans les semaines qui viennent, l’assurance chômage qui va pouvoir aussi faire du bruit risque bel et bien de ne pas être en faveur de certains d’entre vous !

Une baisse qui vient juste de passer et qui vous concerne peut être…

Si vous n’avez pas encore entendu parler de cette nouvelle dans les actualités, alors il est clairement temps de vous y intéresser de près, car elle pourrait bien vous faire perdre une somme assez conséquente dans les jours et dans les semaines à venir. En effet, si vous pensiez ne pas pouvoir toucher encore moins d’argent entrant au chômage, alors détrompez-vous, car vous pourriez voir une très mauvaise surprise dans les quelques jours à venir…

Il se trouve que depuis le 1er février 2023, on a justement pu entendre parler d’une baisse assez conséquente pour des personnes au chômage, et on se doute bien que cela ne va d’ailleurs pas être facile à vivre pour toutes celles et ceux qui se trouvent complètement pris au dépourvu à l’heure où nous écrivons ces quelques lignes ! En effet, autant dire que la réduction de la période d’indemnisation de 25% au total fait froid dans le dos pour tous les chômeurs…

Un impact monumental pour ces français dans le besoin…

Bien évidemment, on se doute bien que si de plus en plus de personnes peuvent se plaindre de cette décision du gouvernement qui fait assez peur, cela n’a rien d’un hasard ! Comme vous pouvez l’imaginer, il se trouve que le gouvernement ne se prive pas pour prendre des décisions assez lourdes en ce nouveau début de quinquennat de la part d’Emmanuel Macron.

En revanche, peu de personnes auraient pu penser que l’on allait découvrir ce moyen de relancer l’emploi dans de nombreux endroits en France, notamment où le chômage est assez présent. En revanche, il va falloir attendre encore pendant très longtemps pour avoir des premiers résultats vraiment significatifs sur la question !