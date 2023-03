Pôle Emploi : attention à cette grosse arnaque qui pourrait vous ruiner !

C’est encore une fois un très gros scandale dont on a pu entendre parler dans les médias et qui n’a pas fini de faire du bruit ! En effet, avec notamment de plus en plus de personnes qui ont pu communiquer sur cette arnaque sur les réseaux sociaux, on se doute bien que cela pourrait donner lieu à de vraies problématiques !

Une arnaque qui concerne les bénéficiaires de Pôle Emploi !

Bien évidemment, vous allez peut-être devoir prendre encore plus de précautions que d’habitude, notamment car certaines d’entre vous ont pu être confrontés à cette grosse arnaque sans même le savoir. Alors que la crise économique bat son plein, et que de plus en plus de français sont contraints de faire encore et toujours plus d’efforts, personne n’aurait pu imaginer que l’on allait en arriver à ce point en si peu de temps !

Bonjour, merci de RT cette #arnaque adressée aux profs de #fle inscrits à Pôle Emploi IDF.@poleemploi_IDF je reçois tout un tas de pourriel dans ce genre depuis votre site, mais j’ai encore jamais reçu une offre d’emploi, vous trouvez ça normal ??? 🤬 pic.twitter.com/bvtxmO6970 — Mycin 🍅 (@mycinthiassoura) July 18, 2020

Malheureusement, force est de constater que les toutes dernières nouvelles à ce sujet ne sont pas bonnes, et c’est désormais une nouvelle fois les bénéficiaires de Pôle Emploi qui vont pouvoir être directement visés. Bien que cela puisse paraître assez étonnant, on a pu d’ores et déjà remarquer que certains d’entre vous ont pu être confrontés à cette grosse arnaque sans même s’en rendre compte.

Heureusement, après avoir pu découvrir cette grosse arnaque, on constate que certains ne se sont vraiment pas privés pour communiquer à ce sujet, et notamment four raconter sur les réseaux sociaux dans les moindres détails…

🚨 [Alerte #phishing] 🚨 Recruteurs, candidats : des escrocs tentent de se faire passer pour Pôle emploi, nous appelons à votre extrême vigilance ⚠️ Plus d'infos ici 👉 https://t.co/wuvXwJZPxH pic.twitter.com/jRaliy8h6b — Pôle emploi (@pole_emploi) July 5, 2018

Afin de ne pas vous laisser être pris au dépourvu, nous avons décidé de prendre les choses en main pour vous prie d’en savoir un peu plus sur cette arnaque qui concerne de plus en plus de français depuis déjà quelques mois !

Un piège qui se referme rapidement sur les personnes visées !

Une fois de plus, on va pouvoir constater que si de plus en plus de bénéficiaires de Pôle Emploi sont directement concernés par cette situation pas comme les autres, cela pourrait donner lieu à de vraies mauvaises surprises pour certains d’entre eux. En effet, on peut constater une fois de plus que les chiffres du chômage en France n’ont jamais été aussi alarmants, si bien que de plus en plus de français ne savent plus où donner de la tête…

En revanche, avec notamment la possibilité de trouver de plus en plus d’alternatives aux emplois classiques, on remarque que Pôle Emploi ne fait pas toujours le nécessaire pour communiquer sur les grosses arnaques qui concernent pourtant de plus en plus de français. Bien évidemment, il va falloir aller de l’avant, notamment si vous n’avez pas encore pu vous intéresser de très près à ce sujet.

Si certains d’entre vous ont pu être visés par cette arnaque, nul ne doute que vous allez devoir redoubler de vigilance pour ne pas être pris au dépourvu par la suite. Mais finalement, en quoi consiste cette grosse arnaque ?

Un message par un simple SMS qui fait froid dans le dos !

Si on pensait que les arnaques par SMS étaient de l’histoire ancienne, et bien on a pu constater que Pôle Emploi était de nouveau visé par une très grosse arnaque qui fait vraiment froid dans le dos !

En effet, cette arnaque consiste ni plus ni moins à envoyer un message à des bénéficiaires pour leur demander de régulariser leur situation. C’est à ce moment précis que le piège va pouvoir se refermer, notamment avec une demande de paiement qui pourrait vous coûter très cher !