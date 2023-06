Nouvelle arnaque au stationnement : vous risquez de payer très cher votre place !

C’est un vrai cauchemar annoncé pour toutes celles et ceux qui manquent de moyens financiers en ce moment même… En effet, devant de plus en plus de personnes en France qui se trouvent concernés par cette nouvelle qui est assez dramatique, on se doute bien que certains d’entre vous ne vont pas forcément avoir l’occasion de se retourner facilement vers des solutions alternatives quand il s’agit de prendre des précautions pour la conduite de leur véhicule.

Des arnaques qui se multiplient sur les parkings !

Ces derniers temps, comme vous le savez, notamment avec la crise économique que nous sommes tout juste en train de traverser, il faut avoir conscience que l’on va retrouver de plus en plus de personnes qui ont parfois de vraies problématiques avec toutes sortes d’arnaques que l’on retrouve de façon assez fréquente.

Vous venez de recevoir un PV de stationnement ? Vérifiez que ce n'est pas une arnaque… parce que les faux PV arrivent désormais ! Quelques points clés :

– véhicule

– date, heure et lieu

– adresse de contestation

– mode de paiementhttps://t.co/EVLoaDGgvZ pic.twitter.com/vgRbD6HxUr — Signal-Arnaques (@SignalArnaques) January 19, 2022

Si tout cela n’est aujourd’hui qu’une simple question de temps avant que l’on ait de nouvelles informations sur une nouvelle potentielle arnaque, il faut quand même avoir tendance à croire que cela pourrait bien changer dans les prochains jours.

En effet, malgré le fait que certains d’entre vous aient d’ores et déjà pu penser à toutes sortes de façons de s’en sortir avec parfois des astuces pour éviter les arnaques comme celle dont on a pu entendre parler aujourd’hui, cela ne sera pas encore assez suffisant. D’ailleurs, vous allez très vite voir en parlant autour de vous que cette grosse arnaque au stationnement est en réalité un peu plus dangereuse qu’elle n’y paraît.

Bien que certains d’entre vous aient pu déjà prendre des mesures assez drastiques pour se retrouver protégée face à cette dernière, il faut bien avoir en tête que vous n’êtes quand même pas à l’abri d’une nouvelle arnaque qui pourrait faire un malheur sans les jours et dans les toutes prochaines semaines à venir.

Ces arnaqueurs sévissent partout en France !

Alors que certaines grosses arnaques sont assez massives dans certaines régions, ou même dans certaines grandes villes françaises, il faut bien avoir en tête que cela peut souvent donner lieu à toutes sortes de situations assez complexes à comprendre pour les automobilistes qui n’ont pas l’habitude de se retrouver et de telles problématiques.

Merci de me confirmer que ceci est une arnaque. (Amende pour stationnement, je n'ai pas de véhicule) @SignalArnaques pic.twitter.com/TZourvOQUb — I am the real Emilie in #saccageParis (@Empel80) March 13, 2023

Une fois de plus, en revanche, si vous ne prenez pas toutes les précautions nécessaires en amont, vous allez prendre le risque de vous retrouver complètement mis à mal, car cette arnaque pourrait très clairement vous coûter cher.

Alors que la plupart des grosses arnaques se font aujourd’hui en ligne, on leur dit que cette arnaque a le mérite d’utiliser d’anciennes méthodes, ce qui va peut-être vous permettre d’éviter de devoir payer des sommes assez astronomiques en l’évitant.

Toutefois, avec des témoignages qui se multiplient sur la toile, il est préférable de prendre des précautions ! Vous allez notamment voir qu’il en faut parfois un peu plus pour que certains ne se retrouvent dans une situation aussi délicate…

Les autorités sont prévenues, mais l’arnaque continue à faire du bruit !

Depuis que les autorités ont pu être prévenues par une telle situation, on se doute bien que cela risque de faire beaucoup de mal à certains arnaqueurs qui pensaient pouvoir s’en sortir.

En revanche, il est fort probable que la situation ne dure qu’un temps pour eux, car avec de plus en plus d’arnaques comme celle-ci, on se doute bien que les nouvelles ne vont pas vraiment faire long feu. Il ne vous reste plus qu’à bien faire attention autour de vous !