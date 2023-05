LEP ou Livret A : on sait enfin quel livret d’épargne choisir pour gagner plus d’argent !

Avec des informations encore et toujours plus contradictoires sur le web, on peut dire qu'il est assez difficile de savoir où donner de la tête...

Une fois de plus, c’est dans le monde de la finance et de la banque que l’on a pu lire des informations assez étonnantes récemment, et cela pourrait bien vous donner des idées dans les heures ou dans les tous prochains jours à venir ! En effet, en cette grosse période de crise économique, on sait d’ores et déjà que des millions de français ne vont malheureusement pas bien pouvoir réussir à s’en sortir financièrement, quand d’autres peuvent en profiter pour faire des placements encore et toujours plus juteux.

Ceci étant dit, il faut tout de même bien savoir que si vous voulez en profiter, vous n’avez pas forcément besoin de placer votre argent en bourse pour des actions qui ne rapportent parfois que très peu d’argent, quand vous ne pourriez même pas tout risquer de perdre…

Les français sont de plus en plus nombreux à épargner !

Fort heureusement, nous avons tout simplement découvert une solution qui vous permettra d’épargner sans prendre de risque, et qui est accessible à une grande partie d’entre vous ! En effet, ces toutes dernières semaines, on a pu avoir l’occasion de lire tout et son contraire en ce qui concerne les livrets d’épargne, si bien qu’il est assez compliqué de savoir le vrai du faux sur le sujet. Si vous n’avez encore aucune idée de la façon dont vous devriez vous y prendre pour épargner, alors vous êtes au bon endroit !

En effet, comme vous allez le voir, certains livrets d’épargne sont parfois bien plus intéressants que d’autres, et il serait donc vraiment dommage de ne pas profiter d’opportunités aussi juteuses que celles que nous allons pouvoir vous présenter d’une des lignes qui suivent. Entre le livret A et le LEP, la guerre est déclarée !

Difficile de choisir entre le livret A et le LEP !

Sur la toile, vous avez forcément pu entendre parler de toutes sortes de rumeurs toutes plus dingues que les autres concernant les comptes épargnes, et pour cause : il est même assez fréquent d’entendre parler certains français qui n’arrivent pas toujours à se lancer dans des projets toujours plus ambitieux, mais qui demandent parfois des sommes d’argent assez importantes, il faut bien le dire…

En ce qui concerne le choix du livret d’épargne que vous devriez choisir, il y a en revanche un vrai débat que l’on peut lire sur les réseaux sociaux ! Alors que certains ne jurent que par le livret A, d’autres affirment que le LEP, ou Livret d’Epargne Populaire, est encore un peu plus intéressant. Mais alors, que faut-il choisir entre les deux ?

Et bien, pour le savoir, il va falloir vous intéresser de très près aux conditions et aux taux que vous allez pouvoir avoir avec ces deux livrets d’épargne pas vraiment comme les autres…

Une différence très importante pour ce compte épargne…

Si le livret A est aujourd’hui très rémunérateur avec ses 3%, on constate tout de même que le LEP est un peu plus intéressant,même si certains ne connaissaient pas bien les modalités de ce compte épargne !

Concrètement, un LEP peut vous rapporter 6,1%, ce qui est bien plus intéressant ! En revanche, comme vous allez le voir, le LEP ne peut s’ouvrir que sous certaines conditions. Dans les faits, cela dépend essentiellement de votre quotient familial : il faudra donc forcément vous rapprocher de votre banque pour vérifier que vous êtes éligible ou non…