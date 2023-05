100 euros offerts pour tous les habitants de cette commune, vous allez complètement halluciner !

Dans ce contexte économique qui est plus que difficile, on constate tout de même que certaines informations sont plus intéressantes que d’autres pour les français ! En effet, même si les dernières informations données par le gouvernement, et notamment suite à la réforme des retraites, a pu faire beaucoup de bruit, on se doute bien que certains français pourraient bien se retrouver complètement mis à mal par une situation financière qui se détériore…

J’ai plein de gens qui m’appellent et qui sont super contents !

L’inflation est là, et certains français vivent un cauchemar quotidien…

Et pourtant, si vous pensiez pouvoir vous en sortir avec notamment de plus en plus de personnes qui sont mises à mal par des situations similaires, et bien force est de constater que cela pourrait provoquer la colère de millions de personnes qui ne savent plus du tout où donner de la tête…

Bruno Le Maire: "Il y aura bien un chèque alimentaire pour les plus modestes, sur une base locale" pic.twitter.com/6XywaqJ5sF — BFMTV (@BFMTV) March 6, 2023

En revanche, avec parfois des situations financières encore et toujours plus difficiles, on remarque tout de même que certains ont pu avoir plus de chances que d’autres…

Vous vous demandez sans doute s’il est préférable de vivre dans le sud, dans le nord, à l’est, ou encore à l’ouest de la France ? Et bien, attendez-vous à être plus surpris que jamais ! En effet, un maire d’une petite ville a pu prendre récemment une décision assez radicale, et on sait d’ores et déjà que certains d’entre vous pourraient prendre la décision de déménager assez rapidement dans cette ville…

En revanche, si vous n’avez encore aucune idée de la façon dont vous devriez vous y prendre, et bien les quelques lignes qui suivent devraient déjà vous donner quelques premières indications, notamment si vous vous demandez de quelle ville il s’agit !

Une histoire hallucinante pour ces français qui bénéficient du chèque inflation

C’est dans la ville de Trith-Saint-Léger, qui se situe dans le Nord de la France, que l’on a pu découvrir cette histoire assez hallucinante, il faut bien le dire… En effet, face à une inflation qui est encore et toujours plus difficile à subir pour des millions de personnes en France, on se doute bien que plus rien ne se passera comme prévu pour ces français qui vivent dans des situations encore et toujours plus précaires !

Néanmoins, autant dire que vous allez avoir une occasion unique, si vous vivez dans cette petite bourgade, de ne plus subir l’inflation comme on a pu le voir ailleurs en France et dans le monde… En effet, le maire de la ville a tout simplement décidé de frapper très fort, en proposant notamment aux concitoyens de la ville d’avoir deux chèques inflation d’une valeur de 50 euros chacun.

A Trith-Saint-Léger, près de Valenciennes dans le Nord, la mairie distribue ces jours-ci un chèque énergie de 100 euros, pour payer les factures de gaz et d'électricité. ▶ #JT1213 @France3tv #inflation pic.twitter.com/JpCnAY1LRC — Info France 3 (@infofrance3) March 7, 2023

Bien que certains français aient pu avoir une situation financière plus facile, il faut malheureusement avouer que la précarité de certains français aurait pu empirer ces derniers mois, comme on a d’ailleurs pu le voir dans d’autres villes en France…

On subit tous l’inflation quels que soient nos revenus, les factures augmentent pour tout le monde

Une décision qui pourrait s’étendre plus loin ?

Si vous ne vivez pas dans cette ville, malheureusement, et bien vous ne pourrez pas profiter de ce fameux chèque inflation ! En revanche, devant une situation qui est de plus en plus catastrophique, certains se demandent encore si dans les prochaines semaines, on pourrait voir cette situation arriver dans d’autres villes…

💶 Un maire offre un chèque anti-inflation de 100 euros à chaque foyer… Stop aux chèques anti-tout ? 📢Christelle Chopin, adjointe au maire de Trith-Saint-Léger: "L'objectif est de donner un coup de pouce à nos administrés"#GGRMC pic.twitter.com/3ObTboY6nK — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) March 13, 2023

En revanche, pour le moment, il faut bien dire que nous n’avons encore aucune idée si celle-ci pourrait bien être reprise ou pas ! Pour le savoir, il va falloir faire preuve d’une grande patience, et attendre encore un peu…