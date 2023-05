Cet enfant perd 115 kilos, découvrez la transformation du garçon le plus gros du monde !

Avec de plus en plus de personnes en France et dans le monde qui peuvent avoir de vrais problèmes d’obésité, nul ne doute que certains peuvent malheureusement souffrir de vraies moqueries à l’école et dans leur quotidien.

Et pourtant, de nos jours, on constate que la situation a pu complètement créer le cauchemar dans certaines écoles en France et à l’étranger, avec des moqueries qui ont pu vraiment créer le cauchemar dans de nombreux cas de figures.

De plus en plus d’enfants obèses dans le monde entier !

Mais, comme vous allez pouvoir le constater, et bien tout était clairement sans compter sur le fait que de plus en plus de personnes en France allaient aussi pouvoir se nourrir avec de la malbouffe qui est de plus en plus décriée. Bien que l’on ait pu constater que les autorités aient pu faire par ailleurs de vrais efforts sur le sujet, on constate tout de même que le problème de société n’est clairement pas prêt de s’arrêter de si tôt.

Il ne peut faire que des petits pas sinon il perd l’équilibre. Il est toujours en train de dormir et se plaint d’essoufflement

Comme vous pouvez vous en douter, on remarque même que certains n’arrivent plus aujourd’hui plus du tout à savoir comment s’y prendre pour prendre les devants et essaye tant bien que mal de s’en sortir. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car comme vous allez le voir, avec cette petite histoire de ce garçon qui a pu être considéré pendant très longtemps comme étant l’enfant le plus gros du monde a pu vivre un énorme calvaire.

This is Arya Permana, he was 10 and weight 192 kg. In 2016, He got problem with his health because of his obesity(high blood pressure, diabetic type 2, bad cholestrol,etc). He was eating 6 packages of instant noodles and drink 20 of sodas everyday. pic.twitter.com/qFqddLT8re — The Cerebral (@OshioQuake) October 15, 2022

Peu de personnes auraient d’ailleurs pu concevoir le fait que l’enfant puisse peser aussi lourd, il faut bien le dire ! Et pourtant, et bien le fait est que certains d’entre vous pourraient bien avoir de grandes difficultés à se lancer dans un tel débat de nos jours, car l’obésité est très souvent considérée comme quelque chose qui est assez subjectif !

Plus d’une centaine de kilos pour ce petit garçon !

Si on sait très bien que certains problèmes d’obésité peuvent parfois se régler avec le temps, on imagine mal certains vont avoir de vraies problématiques sans toutefois en parler aux autres quand il s’agit de problèmes de poids.

Arya Permana, bocah obesitas yang pernah viral pada 2017 lalu telah berhasil mengurangi bobot tubuhnya. Dari 192 kilogram, kini Arya memiliki berat badan sekitar 90 kilogram…

.https://t.co/tKsof8W4oQ

pic.twitter.com/bI0g3qILft — KONTEN WOW! (@kontenwow) December 26, 2018

En effet, les enfants qui souffrent malheureusement de problèmes d’obésité de nos jours ne sont malheureusement pas vraiment les plus responsables de tout cela, car bien souvent, ils se contentent en effet de vivre une situation qui leur est imposée par leurs parents.

Mais, malheureusement, vous allez pouvoir constater que certains n’arrivent pas toujours à leurs fins quand ils veulent pourtant essayer de s’en sortir avec de plus en plus de problèmes autour de leur quotidien, ce qui est d’autant plus difficile quand les parents n’arrivent pas non plus à prendre les devants sur de tels sujets aussi graves.

Arya permana skrg sdh jauh kurusan dr 200 kg skrg 90 kg. Keren pic.twitter.com/qwOooNVSVq — Haji Umar Al Chelsea (@Umar_Hasibuan__) December 2, 2018

Ses proches ont même pu dire qu’à l’époque il ne pouvait pas marcher longtemps, car il perdait l’équilibre et qu’il ne pouvait faire que dormir…

Une transformation remarquable !

C’est dans la presse anglaise que l’on a pu découvrir l’histoire assez folle de ce jeune homme qui est passé de plus de 200 kilos à seulement 83 kilos ! Avec un poids aussi conséquent perdu, comme on a pu le lire notamment dans le Mirror, il se trouve que le jeune homme, Arya Permana, aura pu relever le défi complètement fou et hallucinant de se relever après une histoire qui aurait pu très mal finir il y a de cela quelques années seulement en arrière…