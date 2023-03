La mariée lit les SMS que son mari à envoyer à sa maîtresse pendant la cérémonie, les invités sont choqués !

Avec de plus en plus de mariages qui peuvent parfois très mal se terminer, on peut dire que certains d’entre eux commencent bien plus mal encore… Et pour cause, peu de personnes auraient notamment pu entendre parler de cette histoire si elle n’avait pas fait le buzz en dehors de nos frontières.

Comme vous allez le voir, il se trouve que cette petite histoire risque bel et bien de faire encore parler d’elle pendant longtemps, n’en déplaise à celles et ceux qui pourraient penser qu’il ne s’agit que d’une rumeur…

Des idées complètement folles lors des mariages !

Et pourtant, on sait très bien que celles et ceux qui ont pu être invités à ce fameux mariage s’en souviendront encore pendant tout le reste de leur vie ! Bien sûr, en revanche, il faut tout de même savoir que cela peut parfois donner lieu à des envies de se marier ou de se venger pour d’autres !

Je suis arrivée devant la pièce, j’ai pris une grande respiration et j’ai fait face à nos amis, nos parents et je leur ai dit la vérité sur Alex !

Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que cette histoire ne vous laissera vraiment pas indifférent ! Bien que certains d’entre vous penseront qu’il s’agit d’une histoire qui est une pure invention, vous allez être en tout cas très surpris en lisant les différents messages dont on a pu encore entendre parler très récemment.

En effet, il est même très fréquent de voir certaines personnes se lancer dans des projets de mariage, avant de se rendre compte finalement qu’ils n’ont vraiment pas fait le bon choix de personne. Si vous vous trouvez dans ce cas de figure, et bien pas de panique !

Ton corps est incroyable. Et tu sais comment t’en servir. J’aimerais que ma petite amie ait la moitié des compétences que tu as !

Bien évidemment, vous allez découvrir que vous n’êtes pas la seule personne concernée, et que certaines jeunes femmes n’hésitent pas parfois à se lancer dans des actes assez compliqués à anticiper !

Cette femme a décidé de se venger de façon terrible !

SI on pouvait avoir tendance à penser que certaines femmes n’hésitent vraiment pas à se lancer dans des mariages où elles étaient prêtes à tout pour accepter, on peut dire que ce n’est pas le cas pour Casey qui a d’ailleurs décidé de changer son nom. En effet, alors qu’elle devait se marier avec un certain Alex, elle a tout simplement compris que ce dernier n’était pas du tout honnête avec elle.

Bien qu’elle ait tout simplement décidé de prendre la parole sur ce sujet assez fou, ce n’est qu’après quelques minutes qu’elle a pu prendre la parole, notamment après avoir pu prendre un peu de champagne. En effet, ce n’est que quelques minutes avant de se rendre à l’autel qu’elle a pris clairement une décision très difficile à prendre. Elle a voulu se venger de son fiancé qui ne semble pas avoir été très honnête par le passé…

Un acte assez difficile à faire pour cette femme…

Alors qu’elle devait donc prononcer son discours pour se marier, cette femme a donc décidée

qu’il allait en être autrement. En effet, elle a tout simplement décidé de ne pas lire ce qu’elle avait pu prévoir au départ, mais un tout autre texte…

Je ne l’épouserai pas. Toi, oui ?

Comme ses invités ont pu le découvrir, il se trouve que la jeune femme a ni plus ni moins décidé de lire des messages que son mari avait pu échanger avec sa maîtresse ! Une décision assez difficile à prendre pour elle, mais qui était vraiment nécessaire à prendre pour se sentir un peu mieux dans sa vie de femme…