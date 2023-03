Ils demandent des aides sociales pour payer leur mariage, les autorités réagissent très violemment !

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on entende parler de situations comme celle-ci, où on peut voir notamment certaines personnes dans le besoin faire des demandes toutes plus folles les unes que les autres… En effet, comme vous pouvez vous en douter, il se trouve que les couples qui peuvent parfois avoir des envies toutes plus folles les unes que les autres peuvent aussi se lancer dans des demandes assez intrigantes.

En revanche, si on savait d’ores et déjà que cela allait pouvoir parfois donner lieu à de vraies bonnes nouvelles pour certains, cela peut aussi parfois provoquer des catastrophes assez folles pour d’autres…

Des aides sociales de plus en plus nombreuses !

Pour bien s’en rendre compte, il faut d’ailleurs bien comprendre que certains, comme ce couple Anna et Jordan, peuvent d’ailleurs avoir l’occasion de faire des demandes assez étonnantes, comme on a pu le voir avec cette demande qui a pu faire le buzz. Comme vous pouvez vous en douter, les aides sociales qui ont pu être demandées pour cette fameuse histoire n’ont pas pu être demandées en France, même si on se doute bien que certains pourraient très bien essayer d’en faire de même dans nos frontières.

Bien évidemment, on constate que si les demandes sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses, alors vous allez rapidement constater que cela peut être assez étonnant quand on voit que les aides sociales sont assez nombreuses…

Et pourtant, on pourrait penser que les aides sociales comme la CAF en France pourraient avoir tendance à faciliter certaines démarches comme les mariages, pour toutes sortes de raisons !

Des incitations à se marier pour de nombreux avantages !

Que ce soit pour acheter un appartement ou une maison, ou encore pour bien d’autres demandes, on constate que les incitations à se marier sont encore et toujours plus nombreuses. Il faut bien dire qu’avec notamment des mariages qui ont pu être en chute libre pendant la crise sanitaire liée au coronavirus, on se doute bien que cela a pu provoquer la colère de certains qui ont pu avoir l’occasion de se lancer dans de tels projets…

Dans ces cas-là, on peut alors se douter que les aides sociales auraient pu jouer un rôle assez important pour tous ces français qui ont besoin d’argent pour se marier aujourd’hui. Malheureusement, cela ne sera plus du tout possible pour certains d’entre vous : les aides sociales sont refusées pour les mariages !

Et pourtant, l’histoire d’Anna et Jordan a pu clairement faire réagir les autorités d’une façon assez impressionnante. En effet, il se trouve que même le gouvernement britannique a pu réagir de façon très violente suite à cette demande impressionnante…

Un vrai coup de gueule poussé par les autorités en Angleterre !

Si cette demande de mariage financée par les aides sociales pouvait paraître à sourire, ce n’est pas du tout le cas pour les autorités en Angleterre ! En effet, on constate par exemple que Jonathan Isaby, le directeur général de l’alliance des contribuables, a même pu réagir en rappelant que les aides sociales ne doivent pas être une histoire de confort, mais doivent surtout être liées à une histoire de sécurité pour toutes celles et ceux qui sont dans le besoin. Voilà qui a le mérite d’être très clair pour toutes celles et ceux qui auraient aimé en abuser ces derniers temps…