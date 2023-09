Les nouveautés avec l’AAH : voici le montant et la déconjugalisation

Dans cet article, nous vous présenterons ces nouveautés et leurs implications pour les bénéficiaires.

Une hausse du montant de l’AAH #

Tout d’abord, le montant de l’Allocation aux Adultes Handicapés a subi une importante augmentation pour atteindre 971,37 euros par mois pour une personne vivant seule sans autres ressources.

Cette revalorisation permet aux bénéficiaires de vivre dans des conditions meilleures et plus dignes.

Quels critères pour bénéficier de l’AAH ? #

Pour obtenir l’allocation pour adultes handicapés, on considère plusieurs critères tels que le taux d’incapacité, les revenus du foyer et la situation familiale. Il faut avoir un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % pour y être éligible.

Cependant, des exceptions existent pour ceux avec un taux entre 50 % et 79 % si leur handicap limite fortement leur capacité à travailler.

Introduction de la déconjugalisation #

Le deuxième changement majeur concerne la déconjugalisation. Il s’agit d’un nouveau principe selon lequel, à partir de septembre 2023, l’AAH sera calculée de manière déconjugalisée, sauf si cela est défavorable au demandeur.

Cela signifie que les ressources du conjoint, concubin ou partenaire pacsé ne seront plus prises en compte dans le calcul de l’allocation. La déconjugalisation offre donc une meilleure protection aux personnes handicapées vivant en couple.

Qu’en est-il des demandeurs déjà bénéficiaires ? #

Pour les personnes déjà allocataires avant septembre 2021, il est important de noter qu’elles continueront de percevoir leur allocation selon les anciennes règles de calcul jusqu’à leur prochain examen périodique de situation par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

L’AAH et la retraite #

Pour l’Allocation aux Adultes Handicapés durant la retraite, le taux d’incapacité compte. Le Service Public indique : avec un taux de 80 % ou plus, on peut obtenir l’AAH. Cela peut être en totalité ou en complément de la retraite.

Mais avec un taux entre 50 % et 79 %, l’AAH s’arrête à l’âge de la retraite.

Vous voulez l’AAH durant la retraite ? Renseignez-vous auprès de votre Carsat pour les démarches et l’aide financière.

Avec une pension d’invalidité, vous pouvez demander une rente pendant la retraite.

Les nouveautés apportées en 2023 à l’Allocation aux Adultes Handicapés sont loin d’être négligeables.

L’augmentation du montant de l’allocation et son mode de déconjugalisation sont deux avancées notables pour les bénéficiaires.

Les personnes concernées doivent donc se tenir informées de ces évolutions et des modalités pour en bénéficier pleinement.

L’importance de l’accompagnement et de l’information #

La transition entre la vie professionnelle et la retraite est déjà un tournant significatif en soi, mais pour les personnes en situation de handicap, elle est encore plus cruciale. Elle nécessite une préparation minutieuse et une bonne compréhension des droits et des aides disponibles.

Face à cette complexité, il est essentiel de s’appuyer sur des structures dédiées et compétentes.

Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) offrent un accompagnement sur-mesure et sont une ressource précieuse pour répondre aux questions liées à l’AAH et à la retraite.

Elles peuvent guider dans les démarches, clarifier les droits et proposer des solutions adaptées à chaque situation.

En outre, il est recommandé de participer à des sessions d’information ou des ateliers organisés par des associations spécialisées.

Ces moments d’échange permettent de partager des expériences, d’obtenir des conseils pratiques et de mieux appréhender les changements réglementaires.

Aussi, l’anticipation est la clé. Dès que l’approche de l’âge de la retraite se profile, il est judicieux de commencer à s’informer et à planifier la transition.

Cette démarche proactive évite les mauvaises surprises et assure une transition en douceur vers cette nouvelle étape de vie.

Enfin, il ne faut pas hésiter à solliciter l’aide de proches ou de professionnels pour garantir une retraite sereine et sécurisée.