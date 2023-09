Le RSA et l’emploi saisonnier : une collaboration surprenante pour un retour à l’emploi rapide !

Le dispositif consiste à accorder aux allocataires du RSA des contrats à durée déterminée d'usage, plus communément appelés contrats saisonniers.

Les départements adoptent une mesure innovante pour les bénéficiaires du RSA #

Depuis quelques années, certaines collectivités locales, responsables de la distribution du Revenu de Solidarité Active (RSA), ont opté pour une mesure permettant de favoriser l’insertion professionnelle des bénéficiaires tout en palliant le manque de travailleurs saisonniers.

Une quinzaine de départements français ont adopté ce programme #

Cette mesure a été mise en place dans une quinzaine de départements, dont la Gironde en 2019 et l’Aude en 2020. D’autres départements, tels que la Somme ou la Charente-Maritime, ont également suivi cette initiative et l’ont adaptée selon les besoins locaux en termes de recrutement, en particulier dans les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie.

La Côte-d’Or, quant à elle, propose ces contrats saisonniers dans des domaines tels que l’aide à la personne, la logistique, le bâtiment et l’entretien de la propreté.

Conditions nécessaires pour bénéficier du programme #

Pour pouvoir profiter de ce dispositif, il faut remplir plusieurs conditions : être bénéficiaire du RSA et résider dans l’un des départements proposant ce programme.

Un outil d’insertion professionnelle de plus en plus répandu #

La possibilité d’allier le RSA avec un travail saisonnier est largement soutenue par les Conseils Départementaux et les élus qui y voient une solution pour favoriser l’insertion professionnelle des allocataires.

« On espère voir certains bénéficiaires poursuivre dans cette voie professionnelle et passer par des formations diplômantes », a souligné Sophie Piquemal, vice-présidente pour l’urgence sociale au Département de la Gironde et conseillère départementale du canton des Landes des Graves, lors d’une interview accordée au journal régional Sud-Ouest. « L’idée est de promouvoir le retour à l’emploi par tous les moyens », a-t-elle ajouté au cours de cette conférence de presse.

Avantages de cette mesure pour les bénéficiaires du RSA #

En plus d’améliorer l’employabilité des bénéficiaires du RSA et d’accroître leur expérience professionnelle, cette mesure permet également une meilleure protection sociale pour ces derniers.

En effet, les contrats saisonniers ouvrent droit à certaines prestations, telles que l’assurance maladie, la retraite complémentaire ou encore les allocations chômage, sous réserve du respect des conditions requises.

Des retours d’expériences positifs #

Les premiers retours d’expérience de ce dispositif sont encourageants. De nombreux départements ayant adopté cette mesure constatent une amélioration du taux de retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA, ainsi qu’une meilleure réponse aux besoins en main-d’œuvre saisonnière dans certains secteurs d’activité.

Perspectives et limites de cette initiative #

Si ce programme semble prometteur sur le papier, il n’en reste pas moins perfectible. En effet, certaines questions se posent quant à la pérennité de cette mesure et à son efficacité réelle pour favoriser une insertion professionnelle durable. Néanmoins, les élus locaux restent optimistes quant à l’avenir de ce dispositif et considèrent qu’il s’agit là d’une véritable « opportunité » pour les bénéficiaires du RSA.

L’alliance entre le revenu de solidarité active et l’emploi saisonnier apparaît comme une solution prometteuse pour faciliter l’insertion professionnelle des allocataires du RSA et répondre aux besoins en main-d’œuvre temporaire. Toutefois, il conviendra de suivre attentivement l’évolution de ce programme et les résultats obtenus pour déterminer si cette mesure peut effectivement contribuer à réduire durablement la précarité professionnelle de ces personnes.