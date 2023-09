Aides financières : une bouée de sauvetage pour étudiants et jeunes actifs

Les étudiants et les apprentis peuvent bénéficier d'un bonus de travail s'ils assument seuls la charge d'un ou plusieurs enfants ou si leurs revenus nets mensuels avant impôts dépassent 1047,55 €.

Le bonus de travail pour les étudiants et apprentis #

Pour être éligible, il faut avoir au moins 18 ans, être engagé dans une activité professionnelle ou percevoir des allocations chômage partiel/technique, être français et résider en France au moins 9 mois sur l’année.

La somme fixe du bonus de travail est de 595,61 € et peut être augmentée en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. À noter qu’il ne faut faire qu’une seule demande de prime pour le travail pour le ménage vivant en couple.

Cette aide peut être complétée par une allocation logement familial ou une allocation logement sociale, selon la situation.

L’avance Loca-Pass est un prêt sans intérêt ni frais de dossier accordé jusqu’à 1200 €, remboursable sur un maximum de 25 mois avec un différé de trois mois. Pour en bénéficier, il faut être salarié d’une entreprise du secteur privé non agricole ou avoir moins de 30 ans et, dans tous les cas, louer sa résidence principale.

La garantie Visale #

La garantie Visale est destinée aux personnes entre 18 et 30 ans, ou à celles âgées de plus de 30 ans ayant été mutées ou embauchées dans les six derniers mois avec un revenu inférieur ou égal à 1500 € net par mois, ou titulaires d’un bail mobilité. En cas de loyers impayés, Visale prend en charge le règlement auprès du propriétaire, mais l’aide doit être remboursée à Action Logement.

Aides d’Action Logement pour payer une partie du loyer #

Action Logement propose des prêts ou subventions et un accompagnement social sous certaines conditions. À titre d’exemple, il est possible d’obtenir une aide au logement allant de 10 à 100 € par mois pendant douze mois pour payer une partie du loyer.

Dans cet organisme, on trouve également des aides spécifiques comme la Pass’Sport qui permet une déduction de 50 € lors de l’inscription dans un club sportif.

Bourses sur critères sociaux #

Ces bourses sont attribuées aux étudiants de moins de 28 ans (sauf exceptions) dont les revenus familiaux ne dépassent pas un certain seuil (33100 € en 2022-2023 pour un ménage sans autre enfant à charge et dont le lieu d’études se situe à moins de 29 km).

Il existe huit niveaux de bourses allant du niveau « 0 bis » à « 7 », avec un montant annuel compris entre 1084 et 5965 € en 2022-2023.

Deux dispositifs d’aide existent pour les étudiants en situation de difficulté : l’allocation annuelle spécifique et l’aide ponctuelle spécifique.

Logements étudiants : comment trouver une chambre en résidence universitaire ? #

Après avoir complété le dossier social étudiant et coché la case « Je demande un logement », il faut déposer une demande de logement pour les résidences universitaires sur le site Trouverunlogement.lescrous.fr.

Pour être éligible, il faut s’être inscrit via Parcoursup à une formation située hors de sa zone de résidence et avoir accepté définitivement une proposition d’admission.

Aides à la mobilité des étudiants #

Des aides financières existent pour aider les étudiants qui doivent changer de région pour leurs études, comme l’Aide à la Mobilité Parcoursup d’un montant de 500 €, versée sous conditions et en une fois au début de l’année universitaire. De plus, les étudiants bénéficiant de l’allocation annuelle spécifique peuvent également demander l’Aide à la Mobilité Master.

Bourses Erasmus+ et aides à la mobilité internationale #

Les étudiants partant à l’étranger dans le cadre d’un stage ou d’études peuvent bénéficier de bourses spécifiques. Les conditions varient selon le type de mobilité (Erasmus+ ou aide à la mobilité internationale), mais dans tous les cas, le séjour fait partie du programme d’études et dure entre 2 et 12 mois.

Le montant de l’aide à la mobilité internationale est de 400 € par mois. À noter que les bourses Erasmus+, l’aide à la mobilité internationale et les bourses sur critères sociaux sont cumulables.

Les aides aux vacances pour les jeunes de 18 à 25 ans #

Des dispositifs d’accompagnement financier existent pour les jeunes de 18 à 25 ans souhaitant partir en vacances mais ayant des moyens limités. Certaines conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de ces aides, dont le but est de permettre à chacun de partir en vacances à un coût abordable.