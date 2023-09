Prime d’activité démasquée : les astuces pour décrocher le bonus de 598€ de la CAF

La prime d'activité, créée en 2016, est un dispositif mis en place par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) pour soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs à faible revenu et encourager leur engagement ou retour dans le marché du travail.

Dans cet article, découvrez comment vous pouvez bénéficier de cette aide financière pouvant atteindre 598 euros.

Qui peut prétendre à la prime d’activité ? #

Alors que certaines personnes peuvent penser que la prime d’activité est uniquement destinée aux citoyens français, détrompez-vous !

En effet, les ressortissants de l’Espace économique européen (EEE) et de l’Union européenne (UE), ainsi que les réfugiés et apatrides possédant une carte de séjour valide, sont également éligibles, sous réserve de répondre aux mêmes critères d’âge que les Français.

Critères d’éligibilité pour la prime d’activité #

Pour pouvoir prétendre à la prime d’activité, il faut remplir certains critères, notamment être âgé de 18 ans ou plus et travailler au moins 78 heures par mois. Les allocataires du RSA doivent déclarer leurs ressources à la CAF tous les trimestres pour continuer de percevoir la prime d’activité.

La prime d’activité pour les étudiants et les apprentis : une aide méconnue #

Le dispositif de la prime d’activité s’adresse principalement aux travailleurs ayant une expérience professionnelle. Cependant, saviez-vous que les étudiants et les personnes sous contrat d’apprentissage peuvent également en bénéficier ? Pour cela, ils doivent justifier d’un certain nombre d’heures travaillées par mois et peuvent ainsi percevoir cette aide précieuse de la part de la CAF.

L’auto-entrepreneur et la prime d’activité : un soutien non négligeable #

Les activités exercées en tant qu’autoentrepreneur sont également prises en compte lors du calcul du montant de la prime d’activité. Afin de déterminer le montant de l’aide, des abattements seront appliqués sur votre chiffre d’affaires selon votŕe secteur d’activité :

71 % pour la vente.

34 % pour les professions libérales et auteurs.

50 % pour les artisans et prestataires de services.

87 % pour les activités relevant du régime agricole.

Mesallocs.fr révèle que ce sont les ressources totales du foyer qui sont prises en considération pour établir votre droit à la prime d’activité.

Plafonds de revenus pour être éligible à la prime d’activité en 2023 #

Afin de bénéficier de la prime d’activité, il faut veiller à ne pas dépasser un certain plafond de ressources. Ce seuil varie en fonction de la situation familiale et du nombre d’enfants à charge :

Pour une personne seule : 1 826 € par mois.

Pour un couple sans enfant où les deux conjoints travaillent : 2 902 € par mois.

Pour un couple avec deux enfants, où l’un des deux travaille : 3 498 € par mois.

Comment faire pour obtenir la prime d’activité ? #

Si vous pensez être éligible à la prime d’activité, il est important de suivre ces quelques étapes :

Inscrivez-vous sur le site de la CAF ou rendez-vous dans votre agence locale pour demander un dossier de demande d’allocations et ainsi créer votre espace allocataire. Effectuez une simulation en ligne sur le site de la CAF pour connaître le montant potentiel de votre prime d’activité. Déclarez vos ressources trimestriellement à la CAF afin que cette dernière puisse recalculer le montant de votre prime chaque trimestre.

En conclusion, la prime d’activité est une aide précieuse pour de nombreux travailleurs à faible revenu qui souhaitent améliorer leur pouvoir d’achat tout en s’engageant ou en retrouvant une activité professionnelle. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre CAF pour connaître vos droits et bénéficier de cette aide.

