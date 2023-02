Une étude révèle que le café le plus mauvais pour la santé est horrible !

Alors que les machines à café sont une fois de plus très présentes dans les foyers en France, on remarque tout de même que certains n’arrivent pas toujours à trouver du café de bonne qualité. Et pour cause, avec notamment de plus en plus de personnes qui sont assez exigeantes en matière de café et de boissons chaudes, on se doute bien que cela pourrait donner lieu à de sérieux problèmes pour certains d’entre vous.

C’est la boisson la plus populaire du matin !

En effet, c’est bien connu : une mauvaise tasse de café peut parfois vous ruiner la santé si vous en abusez chaque matin tous les jours de votre vie ! Bien que certains vous diront parfois qu’il est déconseillé d’en abuser, c’est un vrai carburant pour certains d’entre vous qui n’arriveront pas à s’en passer. Mais comment s’y prendre pour ceux qui veulent vraiment boire du café sans prendre de risque ?

Et bien, il se trouve que l’association 60 millions de consommateurs, vous allez rapidement constater que certains cafés sont bien pires que d’autres ! Si on savait parfaitement que certains d’entre vous allaient notamment avoir un peu de mal à trouver du bon café, nul doute que cela pourrait bien donner lieu à des scandales qui seraient assez difficiles à gérer dans les jours à venir. En effet, si vous voulez boire du bon café, il y a clairement certaines décisions que vous allez devoir prendre pour trouver les meilleures marques.

En revanche, ce qui est sûr et certain, c’est que certaines marques de café sont bien moins recommandées que d’autres. Pour bien vous en rendre compte, il est préférable de prendre des décisions de vous procurer uniquement du café de qualité. En effet, le café est la boisson chaude la plus bue tous les matins en France, alors pourquoi s’en priver ?

Cette étude révèle des cafés catastrophiques !

On peut le dire clairement, même si certains d’entre vous n’arrivent pas toujours à voir la différence entre deux cafés, force est de constater qu’un mauvais café arrive clairement à se reconnaître si vous le buvez à un moment donné !

Pour le savoir, il est donc préférable de lire les dernières études sur le sujet, vous allez être assez surpris de voir que les goûts que l’on retrouve sur certains cafés peuvent avoir des conséquences assez lourdes si vous ne faites pas bien attention.

En effet, c’est notamment dans l’étude de la toute dernière recommandation de 60 Millions de consommateurs que l’on a pu découvrir les pires cafés ! En revanche, il faudra parfois vous faire votre propre avis pour être sûr et certain du goût des cafés qui sont aussi proposés sur cette petite étude. Mais comment s’y prendre sans prendre de risque et que vous ne souhaitez pas boire de café qui serait de mauvaise qualité ?

Des capsules qui pourraient contenir des pesticides !

Bien évidemment, si certains français n’ont pas vraiment apprécié certaines capsules de café que l’on retrouve dans le classement, c’est tout à fait normal ! En effet, on a notamment pu découvrir que certaines de ces capsules étaient tout simplement remplies de pesticides, mais également d’autres matières qui ne sont pas vraiment recommandées pour la santé, comme par exemple le HAP, ou hydrocarbures aromatiques polycycliques. Pour cela, il est donc vivement recommandé de bien vous renseigner sur les différentes capsules, afin de ne pas être pris au dépourvu avant de faire votre achat !